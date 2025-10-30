Nói về chuyển đổi số, chia sẻ tại buổi ký kết hợp tác hợp tác chiến lược với Tập đoàn Nguyễn Hoàng vào ngày 30/10, tại TPHCM, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, cho biết khi nói về chuyển đổi số ông hay nói vui với mọi người rằng, trong cụm từ này chữ “số” có hai ký tự, còn chữ “chuyển đổi” thì dài hơn lại nằm trước chữ “số”, cho nên ở đây phần chuyển đổi mới là phần khó hơn số.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG. Ảnh: Lê Mỹ

Ở góc độ công nghệ, ông thấy thật sự ấn tượng và truyền cảm hứng từ thành công của những cái tên nổi tiếng như NVIDIA, Apple hay Microsoft; nhưng những ai làm trong ngành công nghệ thì hiểu rằng đằng sau thành công đó là cả một hành trình cực kỳ gian nan.

Để có được một NVIDIA hay một Apple của ngày hôm nay, đó là một quá trình xương máu, đã có hàng ngàn công ty khác thất bại. Và chính bản thân họ cũng phải trải qua 30-40 năm tích lũy, đầu tư và kiên trì để xây dựng nên vị thế như bây giờ và thực sự ra cũng chưa biết là chừng nào họ sẽ mất đi vị trí đó.

Ông Lê Hồng Minh chia sẻ, VNG cũng rất tự hào về sản phẩm Zalo, nhưng cũng phải mất một quá trình lao động rất kiên trì và cực khổ hơn 10 năm, để nó trở thành một ứng dụng mà gần như tất cả người Việt Nam trưởng thành đều đang sử dụng như bây giờ.

Tuy nhiên, Zalo mới chỉ đạt được bước đầu tiên đó là mọi người sử dụng thường xuyên cho mục đích liên lạc với nhau, và đó chưa phải là tất cả. Mục tiêu hay có thể nói giấc mơ của VNG là làm sao để mọi người sử dụng ứng dụng nhiều hơn chứ không chỉ là kết nối. Kết nối là nhu cầu chung, ai cũng cần, nhưng ngoài kết nối, mỗi cá nhân và tổ chức lại có những nhu cầu rất khác nhau.

Zalo không dám có thể đáp ứng được hết mọi nhu cầu đó, nhưng nếu có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu đa dạng hơn của nhiều cá nhân, nhiều tổ chức, thì đó sẽ là bài toán thách thức tiếp theo cần phải giải trong 10 năm nữa.

Tương tự như vậy, toàn bộ quá trình chuyển đổi số, theo Chủ tịch VNG, cái khó nhất không nằm ở sử dụng công nghệ, cũng không nằm ở “số”, mà nằm ở phần chuyển đổi tức là thay đổi cách mình suy nghĩ, cách mình làm việc.

Chuyển đổi thì chắc chắn sẽ có rủi ro, không bao giờ có chuyện chuyển đổi mà mọi thứ đều suôn sẻ, thành công ngay. Nếu thật sự có thể như vậy thì có lẽ cả thế giới đã hoàn tất chuyển đổi số từ lâu rồi, chứ không cần đợi đến hôm nay.

Quá trình chuyển đổi không hề đơn giản và không thể đạt được kết quả mong muốn ngay lập tức. Trải nghiệm thực tế của VNG cho thấy, nếu mình có niềm tin, kiên trì, tiếp tục đầu tư và tin rằng hướng đi là đúng, thì dù có lúc tiến 3 bước rồi lùi 2 bước, mình vẫn đang đi tới. Tích luỹ năng lực chuyển đổi số là một năng lực trọng yếu trong toàn bộ quá trình hoạt động chứ nó không phải là một thứ nghe thì hay, nhưng thực ra lại tập trung vào những việc khác.

Theo ông Lê Hồng Minh nếu mọi người thật sự làm được những điều trên, sau một khoảng thời gian lao động nghiêm túc, chắc chắn sẽ có kết quả.

Nhà sáng lập của VNG cũng cho rằng, ở vị trí lãnh đạo thì thường kỳ vọng chuyển đổi số phải có kết quả ngay, đặc biệt là những kết quả vừa lớn, vừa có liền. Tuy nhiên, việc này cần làm từng bước giống như chạy marathon, cứ tin vào con đường mình chọn, có thể bắt đầu bằng việc đi bộ nhưng miễn là kiên trì, hái được kết quả trước mắt thì hái xuống; và tiếp tục xây dựng năng lực, làm việc liên tục, kiên trì khi nhìn lại đã thấy chạy xong 42km rồi.