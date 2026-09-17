Nhà chờ bến phà Bãi Cháy nằm trên đường Lê Thánh Tông (phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh). Sau thời gian dài bỏ hoang, công trình đã xuống cấp rõ rệt, nhiều mảng tường xuất hiện vết nứt lớn, cỏ mọc um tùm trên mái. Bên trong nhà chờ, cửa kính vỡ, các phòng làm việc ngổn ngang, đồ đạc bị phủ một lớp bụi dày.

Nhà chờ bến phà Bãi Cháy. Ảnh: Phạm Công

Khi còn hoạt động, bến phà Bãi Cháy rất nhộn nhịp với hàng chục triệu lượt người và xe qua lại mỗi năm.

Bến phà như một nhân chứng lịch sử, gắn liền với quá trình phát triển của Hạ Long. Vậy nên, nhiều người nhìn cảnh hoang tàn hiện tại đã không khỏi tiếc nuối.

Các cửa nhà chờ bến phà Bãi Cháy đã được khóa nhiều năm. Ảnh: Phạm Công

Sau 51 năm hoạt động (từ năm 1955), ngày 2/12/2006, bến phà Bãi Cháy đã được "nghỉ ngơi" khi cầu Bãi Cháy khánh thành. Bến phà được giao cho UBND TP Hạ Long (cũ) quản lý.

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bến phà được bàn giao cho UBND phường Hồng Gai quản lý.

Cảnh hoang tàn, xuống cấp bên trong nhà chờ bến phà Bãi Cháy. Ảnh: Phạm Công

Trùng tu thành điểm "check-in ký ức"

UBND phường Hồng Gai đã rà soát để lên phương án trùng tu nhà chờ bến phà Bãi Cháy thành một trong những hạng mục tham quan phục vụ người dân và du khách.

Năm 2014, tuyến phà Bãi Cháy - Hòn Gai được chạy thử nghiệm trở lại. Bảng thông báo vẫn còn ghi nội dung từ 12 năm trước. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Hồng Gai cho biết, nhà chờ bến phà Bãi Cháy là một địa điểm rất quan trọng trong văn hóa địa phương. Tới đây, việc trùng tu sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2027-2030 để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục. Trong đó, bến phà Bãi Cháy, hầm nhà tù, khu vực núi Bài Thơ sẽ được trùng tu và nằm trên tuyến phố đi bộ cho người dân tham quan.

Nhà chờ bến phà hoang tàn giữa trung tâm Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Vị đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Hồng Gai cho biết việc đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà chờ bến phà Bãi Cháy nhằm hình thành công trình cung cấp đầy đủ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm cảnh quan đẹp bên bờ di sản thế giới.

Cụ thể, khu vực bến phà Bãi Cháy có 3 công trình gồm nhà chờ phà 2 tầng (242m2), nhà chờ phà 1 tầng (163m2) và nhà làm việc 2 tầng (167m2) đều sẽ được trùng tu và nâng cấp. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

"Nhà chờ bến phà sẽ được giữ lại. Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường Hồng Gai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh thống nhất phương án trùng tu, tôn tạo trong thời gian tới. Lãnh đạo phường cũng đã trực tiếp khảo sát hiện trạng nhà chờ", đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Hồng Gai cho biết.

Bến phà Bãi Cháy là một trong số ít địa danh gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thị xã Hòn Gai, nay thuộc phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ (1964-1972), cán bộ, nhân viên bến phà Bãi Cháy không chỉ nỗ lực bảo đảm giao thông mà còn trực tiếp tham gia chiến đấu, phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 1 máy bay Mỹ và làm hỏng 1 chiếc khác. Với những chiến công và thành tích đạt được, tập thể cán bộ, công nhân viên và lực lượng tự vệ bến phà Bãi Cháy đã được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vào các năm 1985 và 1996.

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