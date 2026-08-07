Khu chung cư cũ 5 tầng tại số 23 Hàng Tre (phường Hoàn Kiếm) sở hữu vị trí đắc địa với ba mặt tiền giáp phố Hàng Tre, phố Hàng Thùng và đường Trần Quang Khải; trong đó, hai mặt hướng ra khu phố cổ Hà Nội.

Chung cư được xây dựng trong giai đoạn 1984-1988, gồm hai khối nhà A và B với 4 đơn nguyên, cao 5 tầng. Đây từng là nơi ở của cán bộ, nhân viên Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Hiện khu chung cư có khoảng 125 hộ dân sinh sống, trong đó nhiều căn hộ tầng 1 được tận dụng làm cửa hàng kinh doanh.

Sau hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục kết cấu của chung cư đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu chịu lực. Tình trạng cơi nới, xây dựng thêm tầng khiến tải trọng công trình gia tăng, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và mỹ quan đô thị.

Sau hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp rõ rệt. Tường và trần nhà loang lổ, ẩm mốc; nhiều mảng vữa bong tróc, để lộ lớp gạch bên trong.

Ông Nguyễn Văn Hùng chỉ vào phần cột nhà xuống cấp, bị trơ lõi sắt.

Gắn bó với chung cư 23 Hàng Tre từ những ngày đầu công trình đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố Lý Thái Tổ 2 (phường Hoàn Kiếm), là người chứng kiến rõ nhất quá trình xuống cấp của khu nhà.

Chỉ tay vào những cột bê tông ở tầng 1 khu B, ông Hùng cho biết dấu hiệu hư hỏng xuất hiện ngày càng rõ. "Phần cốt thép bên trong các cột đã gỉ sét, nở ra làm nứt vỡ lớp vữa bên ngoài. Nhiều hộ dân có điều kiện thì trát, sửa lại, nhưng do tường bị ngấm ẩm từ bên trong nên chỉ sau một thời gian ngắn lớp vữa lại bong tróc", ông nói.

Bên cạnh đó, theo ông Hùng, tình trạng thấm dột kéo dài cũng là nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân sinh sống tại chung cư.

"Các căn hộ ở tầng dưới thường xuyên bị nước thấm từ tầng trên, đặc biệt tại khu vực nhà vệ sinh. Có trường hợp muốn xử lý dứt điểm, chủ căn hộ phía trên phải đục nền nhà để khắc phục tình trạng nước rò rỉ xuống tầng dưới", ông Hùng cho biết.

Theo kết luận kiểm định của Sở Xây dựng Hà Nội, khu nhà 23 Hàng Tre được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cấp C, thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Trước thực trạng này, UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư. Theo phương án đề xuất, công trình mới sẽ có quy mô 21 tầng nổi và 3 tầng hầm, cao khoảng 78m, tổng diện tích sàn khoảng 20.000m². Dự án dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

Là một trong những cư dân gắn bó nhiều năm với khu nhà 23 Hàng Tre, ông Nguyễn Quốc Tiến (58 tuổi) cho biết rất phấn khởi khi biết nơi mình sinh sống sắp được cải tạo thành khu chung cư hiện đại. Theo ông, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận và mong dự án sớm được triển khai.

"Cá nhân tôi mong công trình sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ để người dân được chuyển về sinh sống trong những căn hộ khang trang, sạch sẽ và bảo đảm an toàn", ông Tiến chia sẻ.