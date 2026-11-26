Từ ruộng bậc thang ở đến những bản làng mang đậm bản sắc văn hóa, đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy thế mạnh bản địa để phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Khai thác lợi thế bản địa để phát triển du lịch

Vào mùa lúa chín, đồi Mâm Xôi tại Mù Cang Chải (Lào Cai) trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, những nếp nhà truyền thống và hình ảnh đồng bào Mông trong trang phục dân tộc tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này.

Để đến các điểm ngắm ruộng bậc thang, nhiều du khách lựa chọn dịch vụ xe ôm do người dân địa phương cung cấp. Xung quanh khu vực đồi Mâm Xôi, các dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc, chụp ảnh, bán đồ ăn, thức uống và nông sản địa phương cũng từng bước phát triển.

Không chỉ phát triển các dịch vụ nhỏ lẻ, người dân còn từng bước liên kết, tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình hợp tác xã. Từ năm 2023, tại La Pán Tẩn, Hợp tác xã du lịch đồi Mâm Xôi đã ra mắt tổ xe ôm du lịch với 500 thành viên, được chia thành 5 tổ đại diện cho 5 bản.

Mô hình được triển khai nhằm tổ chức hoạt động xe ôm phục vụ du khách bài bản hơn, hạn chế tình trạng tranh giành khách và góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình tham quan.

Bên cạnh dịch vụ vận chuyển, nhiều hộ dân đã cải tạo nhà ở để phát triển homestay, cung cấp dịch vụ ăn uống, hướng dẫn du khách khám phá bản làng, trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp và tìm hiểu văn hóa của đồng bào Mông.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Mù Cang Chải đón 197.570 lượt khách. Cùng với việc quảng bá điểm đến, địa phương định hướng phát triển các sản phẩm du lịch bốn mùa, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm nhằm giảm tính thời vụ và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân.

Phát triển du lịch, nâng cao đời sống đồng bào vùng cao.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa

Không chỉ tại Mù Cang Chải, nhiều bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang khai thác cảnh quan, kiến trúc, ẩm thực và phong tục truyền thống để phát triển du lịch.

Tháng 10/2025, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”. Những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương, không gian sinh hoạt truyền thống cùng các giá trị văn hóa của người Lô Lô tạo nên sức hút riêng cho điểm đến.

Người dân tận dụng nhà ở truyền thống để phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Việc được vinh danh cũng mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì cảnh quan, bảo tồn kiến trúc và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại Thái Nguyên, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được UNWTO công nhận là “Làng du lịch tốt nhất” năm 2022. Mô hình phát triển du lịch dựa trên việc bảo tồn kiến trúc nhà sàn, tiếng nói, trang phục, ẩm thực và phong tục của đồng bào Tày.

Ở Lai Châu, bản Sin Suối Hồ phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên, nghề trồng địa lan và văn hóa của người Mông để phát triển du lịch.

Trong khi đó, bản Lác, thuộc khu vực xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ, từ lâu được biết đến với mô hình du lịch cộng đồng gắn với kiến trúc nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm và văn hóa của người Thái.

Để phát triển du lịch bền vững, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, việc đào tạo, nâng cao năng lực làm du lịch cho người dân đang được các địa phương chú trọng.

Tại Lào Cai, từ nguồn ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua đào tạo, người dân từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch, có thêm cơ hội việc làm, thu nhập ổn định và phát huy giá trị văn hóa bản địa để phát triển sinh kế ngay trên quê hương.

Năm 2026, các xã Mù Cang Chải, Púng Luông, Lao Chải, Tả Van, Y Tý (Lào Cai) đã đăng ký nhu cầu hỗ trợ vay vốn phát triển homestay, cải tạo nhà truyền thống và đầu tư trang thiết bị phục vụ du lịch cộng đồng.

Tại Tuyên Quang, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tổ chức lớp tập huấn phát triển du lịch cộng đồng bền vững cho người dân Lô Lô Chải.

Người dân được tiếp cận 10 chuyên đề, trong đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ, bảo tồn kiến trúc truyền thống, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá điểm đến.

Việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phổ biến kiến thức pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Duy Anh