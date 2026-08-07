Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đến hết ngày 5/8, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán năm 2026.

Trong đó, thu nội địa (không bao gồm dầu thô) đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 74,65% dự toán; thu từ dầu thô đạt 37.904 tỷ đồng, bằng 88,15% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 214.000 tỷ đồng, bằng 76,98% dự toán sau khi trừ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong tháng 7, hệ thống KBNN tiếp tục phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách.

Theo Kho bạc Nhà nước, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng sau 7 tháng. Ảnh: Nam Khánh

Về chi ngân sách, đến hết tháng 7, hệ thống KBNN đã thanh toán 829.773 tỷ đồng chi thường xuyên, tương đương 45,9% dự toán chi thường xuyên năm 2026 qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026, tính đến ngày 31/7, lũy kế thanh toán qua KBNN đạt 350.295,4 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN (920.294,8 tỷ đồng) và bằng 35,7% kế hoạch vốn sau khi tính cả phần UBND cấp tỉnh giao bổ sung (981.531,2 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước đạt hơn 346.690 tỷ đồng, bằng 38,4% kế hoạch Thủ tướng giao qua KBNN; vốn ngoài nước đạt hơn 3.604 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026, lũy kế thanh toán đến hết tháng 7 đạt 31.331,6 tỷ đồng, tương đương 25,8% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước đạt 31.066 tỷ đồng (26% kế hoạch); vốn ngoài nước đạt hơn 265 tỷ đồng (12% kế hoạch).

Về phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP), KBNN cho biết tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính tổ chức phát hành bám sát diễn biến thị trường, điều hành linh hoạt kỳ hạn và lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, đồng thời thanh toán gốc, lãi TPCP đầy đủ, đúng quy định.

Tính đến ngày 31/7, tổng khối lượng TPCP phát hành qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 201.165 tỷ đồng, tương đương 40,2% kế hoạch phát hành năm 2026.

Riêng trong quý III, khối lượng phát hành đạt 18.604 tỷ đồng, bằng 15,5% kế hoạch quý III. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,23 năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 8,17 năm, với lãi suất phát hành bình quân 4,13%/năm.