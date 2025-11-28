Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 851 nghìn lượt (tăng 25%), gồm 600 nghìn lượt khách có lưu trú. Khách nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt (tăng 10%). Tổng thu du lịch đạt 11,36 nghìn tỷ đồng (tăng 18,4%).

Như vậy, trong 11 tháng của năm 2025, Hà Nội ước đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1%. Doanh thu đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Công suất phòng trung bình trong tháng 11 của các cơ sở lưu trú đạt 73,4%, tăng 6,3 điểm phần trăm. Toàn Thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó 65 cơ sở được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Bên cạnh đó, Hà Nội có 58 cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ở các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, vui chơi - giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Hà Nội thu hút du khách quốc tế trong những tháng cuối năm.

Trong tháng 11, Sở Du lịch Hà Nội đã xây dựng và ban hành nhiều báo cáo quan trọng, tập trung vào đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm du lịch; triển khai Quy hoạch Thủ đô; phát triển thương mại điện tử trong du lịch và định hướng kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn. Nổi bật là báo cáo đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025; báo cáo về tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025; tổng kết hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2025 và định hướng 2026…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Sở sẽ phối hợp với UBND các xã xây dựng các sản phẩm du lịch: sản phẩm du lịch nông nghiệp - nông thôn; sản phẩm du lịch đêm; sản phẩm du lịch golf; sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ tập trung triển khai ấn phẩm “Góc Hà Nội”; chuyên đề giới thiệu ẩm thực Du lịch Hà Nội; tổ chức Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề, Phố nghề Hà Nội năm 2025.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình khảo sát kết nối điểm đến du lịch của các phường, xã với doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố; tham dự Diễn đàn Thường niên Du lịch Xanh Quốc gia năm 2025 do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.

Thế Định