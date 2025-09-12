Anne là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, gần đây có dịp quay trở lại Việt Nam và chọn Hà Nội làm điểm dừng chân. Gần một năm trước, cô từng đến TPHCM, dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực đường phố.

Trong chuyến đi lần này, Anne háo hức được trải nghiệm một món ăn sáng nổi tiếng ở Hà Nội, vốn được nhiều du khách nước ngoài khen ngợi và nhận xét tích cực trên Google. Đó là món xôi.

Anne thưởng thức xôi - món ăn sáng mà cô háo hức trải nghiệm khi tới Hà Nội

Nữ du khách tìm đến một quán xôi vỉa hè trên phố Bát Sứ (phường Hoàn Kiếm). Gọi là “quán”, nhưng không gian ở đây khá khiêm tốn, chỉ có vài dụng cụ đựng nguyên liệu, đồ ăn và chừng chục chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn tại chỗ.

Anne cho biết, cô muốn ngồi vỉa hè để có trải nghiệm trọn vẹn như người bản địa và cảm nhận được không khí đường phố Hà Nội.

Quán xôi vỉa hè YouTuber người Nhật ghé thăm

Tại đây, cô gọi 2 suất xôi thập cẩm, hết tổng cộng 100.000 đồng. Cô được phục vụ trà đá miễn phí.

Khi món xôi nóng hổi được bưng lên, nữ YouTuber người Nhật bày tỏ sự bất ngờ, thích thú trước khẩu phần đầy đặn, có nhiều nguyên liệu kèm theo như sườn kho, pate, trứng ốp la, hành phi…

Ngoài ra mỗi suất ăn còn có thêm bát dưa chuột thái lát ngâm chua ngọt để thực khách ăn kèm giải ngấy. “Tôi chưa từng thấy món này trước đây nên cảm giác khá phấn khích”, nữ du khách đến từ xứ sở hoa anh đào nói.

Hai suất xôi đầy đặn có giá 100.000 đồng (khoảng 563 Yen)

Cô nhanh chóng nếm thử miếng xôi đầu tiên và lập tức thốt lên “ngon quá”. “Sau mỗi lần nhai, cảm giác xôi càng dẻo, dai hơn. Hành phi bên trên tạo điểm nhấn tuyệt vời và làm cho món ăn thêm hấp dẫn, lạ miệng.

Tôi cảm thấy hương vị này giống như một món tôi từng ăn ở nhà hàng ramen (1 loại mì ở Nhật Bản), có phục vụ món ăn kèm là cơm trắng”, Anne miêu tả.

Vị khách Nhật thích thú thưởng thức món xôi vỉa hè ở Hà Nội, nức nở khen ngon

Nữ du khách cũng khen món sườn kho rất ngon. Thịt được kho trong nhiều giờ nên mềm nhừ, có màu nâu đẹp mắt và thấm đượm gia vị, cảm giác béo ngậy, đậm đà.

Mặc dù có nhiều nguyên liệu đi kèm nhưng sự kết hợp với dưa chuột ngâm giòn giòn giúp món ăn trở nên cân bằng, không hề gây ngấy.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Thanh Hằng – chủ quán xôi mà vị khách Nhật ghé thăm cho biết, quán mở cửa hoạt động đến nay được hơn 10 năm.

Quán chuyên phục vụ các món xôi kèm theo nhiều nguyên liệu gồm sườn cay, thịt kho, giò chả, trứng, ruốc, lạp sườn và thịt gà, đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đa dạng của thực khách mọi lứa tuổi.

Theo chị Hằng, để có xôi ngon, gạo nếp phải được chọn kỹ. Quán sử dụng gạo nếp nhung, ngâm 6-8 tiếng rồi đồ 2 lần lửa để đảm bảo xôi dẻo thơm. Các nguyên liệu ăn kèm được sơ chế cẩn thận, nấu mới hằng ngày để giữ hương vị trọn vẹn.

Món xôi dẻo thơm của quán chị Hằng. Ảnh: @embe_hanoian

"Riêng sườn, thịt kho, hành phi là quán tự làm. Còn ruốc, giò chả, lạp sườn... sẽ đặt ở mối quen uy tín.

Với món sườn kho – được khách ưa thích nhất – tôi phải chọn sườn thăn. Loại sườn này xương nhỏ, nhiều thịt, về rửa sạch rồi tẩm ướp, hầm 2 tiếng cho mềm, sau đó tiếp tục đun liu riu ở mức lửa nhỏ.

Cách làm này giúp sườn kho có độ mềm nhừ, thấm đượm gia vị và giữ được độ nóng hổi", chị Hằng tiết lộ.

Theo nữ chủ quán, trung bình mỗi ngày, quán sử dụng khoảng 30kg gạo. Vào các dịp lễ Tết, số lượng tăng hơn. Mỗi suất xôi của quán có giá từ 30.000-50.000 đồng, tùy khẩu phần và số lượng nguyên liệu ăn kèm mà khách lựa chọn.

Quán mở cửa từ 6h đến 14h hàng ngày.

Ảnh: Anne’s Trip