Sau 14 năm trong ngành lữ hành, ông Nguyễn Minh Thiên Phước - CEO Du lịch Mango - đã lựa chọn mô hình du lịch TMĐT kết hợp hai nền tảng chuyên biệt, hướng đến hiện thực hóa khát vọng: mang trải nghiệm du lịch 5 sao đến gần hơn với người Việt.

14 năm kinh qua mọi vị trí trong ngành lữ hành

Trước khi thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Mango vào năm 2022, CEO Thiên Phước đã đi qua gần như mọi vị trí trong chuỗi giá trị của một công ty lữ hành: bắt đầu là nhân viên marketing của một công ty du lịch tại TP.HCM; tiếp đó, chuyển sang nhân viên tư vấn bán tour, rồi có một giai đoạn đi tour trước khi về đầu quân cho công ty du lịch hàng đầu có chi nhánh ở Nha Trang.

Suốt 14 năm ấy, ông Thiên Phước đã tham gia nhiều vị trí trong một đơn vị lữ hành - từ người xây dựng thương hiệu, người trực tiếp bán hàng và đồng hành với khách hàng trong từng chuyến đi. Điều này đã tạo nên một tầm nhìn rõ ràng cho Mango như ngày nay.

Hạn chế của ngành du lịch và lý do MangoTrip ra đời

Từ những năm tháng trực tiếp làm việc với khách hàng, ông Phước nhận thấy một khoảng trống của thị trường: phần lớn dịch vụ du lịch tại Việt Nam khi đó thường phải đánh đổi giữa hai lựa chọn - hoặc giá rẻ nhưng thiếu sự chỉn chu, hoặc trải nghiệm cao cấp nhưng mức giá chỉ dành cho một nhóm nhỏ khách hàng. Chưa nhiều đơn vị theo đuổi việc mang đến một trải nghiệm du lịch thực sự chỉn chu - như tiêu chuẩn 5 sao với mức giá phù hợp cho số đông khách Việt.

Ông Nguyễn Minh Thiên Phước chia sẻ: "Sau 14 năm ở nhiều vị trí trong ngành, tôi nhận ra khách hàng Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có những chuyến đi được chăm chút kỹ lưỡng, không thua kém tiêu chuẩn quốc tế, nhưng với mức giá hợp lý với thu nhập của số đông. Đó là lý do tôi thành lập MangoTrip vào tháng 4/2022 tại Nha Trang - mang theo khát vọng đó, ngay giữa lúc ngành du lịch còn đang gượng dậy sau đại dịch".

Vượt khó khăn, khẳng định bằng những kết quả thực tế

Khởi nghiệp giữa giai đoạn hậu Covid-19 không dễ dàng: niềm tin khách hàng, mạng lưới đối tác và nguồn nhân lực có kinh nghiệm đều phải xây dựng lại gần như từ đầu.

Để giải quyết bài toán đó, Du lịch Mango đã xây dựng thương hiệu MangoTrip, quy tụ đội ngũ ban lãnh đạo từng làm việc tại doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam và xây dựng mô hình vận hành bài bản ngay từ những ngày đầu. MangoTrip mở rộng thêm văn phòng tại Buôn Ma Thuột chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động.

Cách tiếp cận đó dần được chứng minh qua những khách hàng và sự kiện thực tế mà MangoTrip đã đồng hành: chuỗi hội nghị khách hàng của Vietlott tại 12 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong 4 năm liên tiếp, chương trình teambuilding cho gần 400 khách của Melia Miền Nam tại Đà Lạt, các đoàn công tác quốc tế của Besins Healthcare Việt Nam tại Philippines, Nhật Bản, Thái Lan, và đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh với gần 1.000 khách tham dự gala cùng giải chạy gây quỹ từ thiện.

Song song với các dịch vụ tour và sự kiện, MangoTrip cũng đầu tư xây dựng hai nền tảng thương mại điện tử - mangotrip.com.vn cho tour trọn gói và savetrip.vn cho vé máy bay, tour tự túc - giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, giữ chỗ theo thời gian thực, thay vì phải chờ đợi tư vấn thủ công như trước đây.

Định hướng phát triển trong thời gian tới

Trong thời gian tới, MangoTrip đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng sản phẩm tour trọn gói trên mangotrip.com.vn, hướng đến nhiều thị trường quốc tế mới, đồng thời đầu tư mạnh hơn cho savetrip.vn để trở thành nền tảng quen thuộc với khách hàng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z ưa thích sự năng động và tự chủ trong mỗi chuyến đi.

Bên cạnh hai nền tảng du lịch, MangoTrip cũng đang mở rộng hệ sinh thái với các đơn vị chuyên trách khác - từ dịch vụ thị thực đến tổ chức sự kiện trọn gói - với cùng một mục tiêu xuyên suốt: mang trải nghiệm du lịch chỉn chu, chất lượng đến gần hơn với người Việt, ở bất kỳ hành trình nào họ lựa chọn.

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