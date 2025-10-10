Hiệu quả kép sau chiến dịch voucher du lịch

Chiến dịch phát hành voucher du lịch trở thành điểm sáng trong chương trình kích cầu của Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025. Tại hội thảo Phát triển và quảng bá điểm đến du lịch thông qua hợp tác công tư, diễn ra ngày 9/10, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến (Sở VH-TT&DL Đà Nẵng), cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến, việc hợp tác với các nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được xem là bước đi chiến lược của thành phố.

Nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng thông qua ưu đãi voucher, đặc biệt là mùa thấp điểm và kích cầu chi tiêu tại điểm đến, năm 2024, Đà Nẵng tung ra 1.800 voucher trị giá 900 triệu đồng và con số này tăng lên 6.000 voucher, tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng trong năm 2025.

Nhờ đó, 9 tháng đầu năm nay, thành phố đã thu hút 5,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Thắm, 80% du khách tại Đà Nẵng đặt dịch vụ qua nền tảng OTA, cho thấy xu hướng số hóa rõ rệt. Với việc hợp tác với nền tảng Traveloka, thành phố đã huy động được sự tham gia của các bên, từ đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú đến dịch vụ vui chơi giải trí... Không chỉ tăng mạnh lượng đặt chỗ, việc tận dụng hệ sinh thái người dùng lớn của OTA còn giúp Đà Nẵng quảng bá điểm đến và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Kết quả thu được của du lịch Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm, có đóng góp không nhỏ từ chương trình voucher kích cầu. Nguồn: Sở VH-TT&DL

Từ thành công của Đà Nẵng, TPHCM cũng đang triển khai chương trình e-voucher với tổng giá trị năm 2025 là 4,5 tỷ đồng. Địa phương này vừa ký kết hợp tác với Traveloka, qua đó tăng lượng voucher lên con số 28.300, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Đại diện Sở Du lịch TPHCM cho hay, chỉ sau một tuần kêu gọi, đã có 100 đơn vị hưởng ứng. Chương trình mới triển khai một tháng (từ 9/9) nên chưa có nhiều dữ liệu đánh giá, nhưng TPHCM kỳ vọng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và du khách, góp phần đạt mục tiêu 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

Theo bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TPHCM, ứng dụng nền tảng số không chỉ là kích cầu mà còn đem lại yếu tố tích cực mới trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Cùng với các kênh thương mại điện tử, TPHCM đang triển khai xây dựng dữ liệu thông tin số, từ đó tạo ra các trải nghiệm cá nhân cho khách hàng.

“Việc triển khai trung tâm dữ liệu, xây dựng bản đồ số và kết nối với các nền tảng OTA như Booking, Traveloka, Agoda... giúp du khách dễ dàng tìm kiếm và đặt dịch vụ. Song song đó là các chiến dịch truyền thông số để định vị thương hiệu du lịch cho TPHCM”, bà Điệp nói.

Trong khi đó, tại Hà Nội, việc hợp tác với nền tảng OTA nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch kỹ thuật số, tận dụng dữ liệu hành vi người dùng để quảng bá sản phẩm đặc trưng của Thủ đô và nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch thế giới.

Giám đốc Traveloka Việt Nam, bà Huỳnh Thị Mai Thy, cho rằng, đó là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư trong du lịch. Khi chính quyền địa phương mở rộng hợp tác với các nền tảng OTA, các chiến dịch quảng bá có thể được triển khai linh hoạt, đo lường bằng dữ liệu thực tế và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

Trong khu vực, ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến Du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) dẫn chứng, Thái Lan - điểm đến thu hút khách lớn nhất khu vực và top đầu thế giới, trước đây chủ yếu đón khách qua các công ty lữ hành nay cũng gia tăng mạnh lượng khách đặt trên các nền tảng du lịch trực tuyến.

Tạo sức bật mới cho du lịch Việt Nam

“Bắt tay” với các nền tảng trực tuyến du lịch để phát triển và quảng bá điểm đến là một phần của hợp tác công tư trong ngành du lịch. Sự phối hợp này đã giúp mở rộng thị trường, gia tăng lượng khách, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Khách quốc tế đặt dịch vụ du lịch qua các nền tảng trực tuyến ngày càng nhiều. Ảnh: NIA

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh, thu hút khách du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam, ngoài vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, sự chung tay của các doanh nghiệp đơn vị lữ hành khách sạn, đại lý du lịch là rất quan trọng. Hàng loạt chương trình, sự kiện, hội chợ, xúc tiến du lịch hằng năm đều cho thấy rõ vai trò của hợp tác công - tư. Đây cũng là xu hướng tất yếu trên thế giới.

Với vai trò quản lý nhà nước, thời gian tới, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác công tư, từ đó vừa huy động tối đa nguồn lực xã hội trong phát triển du lịch, vừa thể hiện vai trò kết nối, kiến tạo sân chơi đảm bảo lợi ích của Nhà nước, đơn vị kinh doanh cũng như du khách.

Đặc biệt, Cục sẽ đẩy mạnh khai thác vai trò của các nền tảng OTA như kênh chiến lược trong xúc tiến, phân tích thị trường và nghiên cứu hành vi du khách, giúp định hướng chính xác hơn các chiến dịch truyền thông theo từng thị trường và xu hướng du lịch mới.

Cơ quan này cũng đưa ra định hướng cụ thể cho hợp tác trong xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, đồng thời khuyến khích địa phương xã hội hóa nguồn lực, hợp tác với các hãng hàng không, nền tảng công nghệ và doanh nghiệp lữ hành triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô lớn trong và ngoài nước.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác công - tư, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, điều quan trọng là cần tập trung tháo gỡ nhiều vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro - lợi ích giữa các bên vẫn chưa thực sự hài hòa, khiến doanh nghiệp tư nhân còn e ngại khi tham gia các dự án dài hạn; nguồn lực xã hội chưa được huy động một cách toàn diện; nhiều dự án hợp tác chưa có công cụ đo lường hiệu quả và KPI rõ ràng để đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp khó khăn về vốn, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thông tin, khiến việc tham gia chuỗi hợp tác công - tư còn hạn chế.