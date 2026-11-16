Du lịch Sydney cùng gia đình mở ra nhiều hoạt động hấp dẫn, từ gặp gỡ động vật hoang dã đến khám phá biển, núi rừng và nông trại. Khám phá 6 trải nghiệm gia đình tại Sydney và vùng phụ cận đáng thử.

Từ những cuộc gặp gỡ với các loài động vật biểu tượng của Australia, những bãi biển nổi tiếng đến hành trình khám phá miền quê và thiên nhiên ngoạn mục, du lịch Sydney cùng bang New South Wales mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho du khách mọi lứa tuổi.

1. Gặp gỡ những loài động vật biểu tượng của Australia

Với nhiều gia đình, chuyến đi Australia sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi cơ hội tận mắt ngắm nhìn kangaroo hay koala. Ngay tại Sydney, Taronga Zoo Sydney là điểm dừng chân đầu tiên hoàn hảo nhờ quy tụ hệ động vật đa dạng thế giới cùng vị trí hướng thẳng ra cảng Sydney.

Chuyến đi Australia sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu đi cơ hội tận mắt ngắm nhìn kangaroo hay koala

Ngay gần đó, tổ hợp thủy cung Sea Life Sydney và vườn thú Wild Life Sydney tại cảng Darling mang đến hành trình khám phá thế giới động vật đầy thú vị, nổi bật với trải nghiệm ngắm chim cánh cụt trên thuyền Penguin Expedition.

Rời trung tâm để đến vùng vịnh Port Stephens, cả gia đình có thể trực tiếp cho kangaroo ăn tại Oakvale Wildlife Park, tìm hiểu công tác bảo tồn gấu koala qua các khu trưng bày tương tác và đài quan sát trên cao tại Port Stephens Koala Sanctuary.

Một lựa chọn khác biệt hơn là thủy cung Irukandji Shark & Ray Encounters, nơi du khách có thể bước xuống những vùng nước nông, cho cá mập và cá đuối ăn, khơi gợi niềm yêu thích khám phá thế giới đại dương ở trẻ nhỏ.

2. Tận hưởng những cuộc phiêu lưu trên mặt nước

Với đường bờ biển trải dài cùng những vịnh biển nổi tiếng, New South Wales mang đến nhiều trải nghiệm khám phá đại dương cho cả gia đình. Du khách có thể lên phà ngắm Nhà hát Opera và cầu cảng biểu tượng, hoặc tiếp tục hành trình ra khơi để tận mắt chứng kiến những chú cá voi lưng gù trong mùa di cư từ tháng 5 đến tháng 11, lưu lại khoảnh khắc kỳ thú giữa đại dương bao la.

Đi du thuyền ngắm cá voi tại Sydney mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.

Tại Port Stephens, du khách có thể cùng Moonshadow TQC Cruises ra khơi ngắm cá heo mũi chai quanh năm hoặc chiêm ngưỡng cá voi trong mùa di cư. Trong khi đó, những bãi biển nổi tiếng như Bondi, Manly và Port Stephens là điểm đến lý tưởng để cả gia đình trải nghiệm lướt sóng, vui chơi bên bờ biển và hòa mình vào văn hóa biển đặc trưng của Australia.

3. Cùng cả nhà bước vào thiên nhiên

Với những gia đình thích vận động và khám phá, New South Wales giống như một sân chơi ngoài trời khổng lồ. Một trong những điểm dừng chân ấn tượng nhất là Stockton Sand Dunes tại Port Stephens – hệ thống cồn cát ven biển lớn nhất Nam bán cầu. Giữa những triền cát trải dài như bất tận, cả gia đình có thể trượt cát, đi xe địa hình hoặc trải nghiệm cưỡi lạc đà.

Khám phá đồi cát Stockton tại Port Stephens với những trải nghiệm đầy thú vị.

Xa hơn một chút, Blue Mountains gây ấn tượng với cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, nơi cả gia đình có thể chinh phục tuyến đường sắt dốc nhất thế giới tại Scenic World, trải nghiệm tàu hơi nước cổ điển Zig Zag Railway và khép lại ngày dài bằng hành trình ngắm Dải Ngân Hà lấp lánh giữa bầu trời đêm cùng Blue Mountains Stargazing.

4. Chậm lại với những nông trại và miền quê yên bình

Gần trung tâm Sydney, Calmsley Hill City Farm mang đến cho trẻ nhỏ trải nghiệm tương tác với vật nuôi, xem trình diễn xén lông cừu và chó chăn cừu làm việc. Xa hơn, Iris Lodge Alpacas tại Central Coast và Starline Alpacas Farmstay Resort ở Hunter Valley là những điểm dừng chân lý tưởng để cả gia đình khám phá cuộc sống nông trại, vui đùa cùng những chú alpaca và tận hưởng không gian miền quê thanh bình.

Thu hoạch mật ong địa phương và khám phá nghệ thuật nuôi ong tại Bowral Honey Farm.

Xuôi về Southern Highlands, Burradoo Park Farm gây ấn tượng với những chú bò Highland đặc trưng cùng trải nghiệm ẩm thực “từ trang trại đến bàn ăn” giữa khung cảnh miền quê thơ mộng. Trong khi đó, tại Bowral Honey Farm, cả gia đình có thể khoác lên mình bộ đồ của người nuôi ong, tìm hiểu thế giới của loài ong, khám phá quy trình sản xuất mật và thưởng thức mật ong địa phương ngay tại nơi sản xuất.

5. Đừng lấp kín lịch trình: Sydney và New South Wales cũng cần những khoảng trống

Không phải ngày nào trong chuyến đi cũng cần những điểm check-in nối tiếp nhau. Đôi khi, chính một buổi dạo bộ thong thả hay vài giờ bên bãi biển mới là lúc cả gia đình có thời gian thật sự ở bên nhau.

Các bảo tàng với không gian trưng bày tương tác khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích khám phá của trẻ nhỏ.

Royal Botanic Garden mang đến không gian xanh yên bình để cả gia đình thong thả tản bộ, ngắm nhìn Nhà hát Opera biểu tượng. Với những gia đình yêu vận động, cung đường ven biển Bondi to Coogee Coastal Walk là lựa chọn thú vị để khám phá những vách đá, hồ đá tự nhiên và bãi cát vàng óng.

Du khách cũng có thể lên phà băng qua vịnh Sydney Harbour đến Manly, tận hưởng bãi biển đẹp cùng những quán cà phê ven bờ. Trong khi đó, Australian Museum mang đến hành trình khám phá đầy bổ ích qua các khu trưng bày miễn phí như Wild Planet và thế giới khủng long kỳ thú, khơi dậy trí tò mò của trẻ nhỏ.

6. Đi xa khỏi Sydney một chút, chuyến đi sẽ khác hẳn

Từ Sydney, chỉ với 1–2,5 giờ lái xe, du khách đã có thể khám phá những sắc màu khác biệt của New South Wales. Để bắt đầu hành trình ấy, du khách Việt Nam có thể lựa chọn Vietjet với mạng bay kết nối đa dạng từ Việt Nam đến Sydney, mang đến thêm lựa chọn khi xây dựng lịch trình.

Ngay từ lúc đặt vé, hành khách cũng có thể chủ động tính toán nhu cầu về hành lý, suất ăn và chỗ ngồi. Với các hạng vé Deluxe và Eco, những dịch vụ bổ sung có thể được lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu; trong khi Business và SkyBoss phù hợp với du khách ưu tiên sự thoải mái, cùng các tiện ích như ưu tiên làm thủ tục, ưu tiên lên máy bay và không gian chỗ ngồi rộng rãi hơn.

(Nguồn: Vietjet)