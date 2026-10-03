Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hơn 100 năm tuổi đang lưu giữ hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ, trong đó có 12 bảo vật quốc gia, thu hút đông du khách đến tham quan, khám phá.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có tuổi đời hơn 100 năm, nằm ở vị trí đắc địa bên cạnh cầu Rồng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Bên trong bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ của nền văn hóa Chăm, trong đó có 12 bảo vật quốc gia. Những tượng thần, đài thờ, phù điêu và tác phẩm điêu khắc với nhiều hình dáng, kích thước giúp du khách có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của người Chăm xưa.
Nằm ngay trung tâm thành phố, với hệ thống hiện vật phong phú và nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, nơi đây thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến tham quan.