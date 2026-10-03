Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hơn 100 năm tuổi đang lưu giữ hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ, trong đó có 12 bảo vật quốc gia, thu hút đông du khách đến tham quan, khám phá.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có tuổi đời hơn 100 năm, nằm ở vị trí đắc địa bên cạnh cầu Rồng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Bên trong bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ của nền văn hóa Chăm, trong đó có 12 bảo vật quốc gia. Những tượng thần, đài thờ, phù điêu và tác phẩm điêu khắc với nhiều hình dáng, kích thước giúp du khách có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của người Chăm xưa.

Nằm ngay trung tâm thành phố, với hệ thống hiện vật phong phú và nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, nơi đây thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến tham quan.

Hình ảnh bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng:

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp có tuổi đời hơn 100 năm, trải qua nhiều đợt trùng tu, nâng cấp

Với giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, bảo tàng là điểm tham quan thu hút đông du khách

Hiện bảo tàng là nơi lưu giữ, trưng bày 12 bảo vật quốc gia, cùng hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ văn hóa Chăm

Trong ảnh là đài thờ Mỹ Sơn E1 được chế tác từ đá sa thạch, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2012. Đây là đài thờ duy nhất được tìm thấy hiện nay mô phỏng các chi tiết trang trí kiến trúc của một ngôi tháp

Tượng Rồng Tháp Mẫm, chất liệu đá sa thạch, được phát hiện trong đợt khai quật năm 1934 và 1935 cũng là một trong số 12 bảo vật quốc gia đang được trưng bày

Không gian trưng bày được tổ chức theo các khu vực gắn với những địa danh khảo cổ nổi tiếng như Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm... giúp du khách có thể hình dung phần nào diện mạo của nền văn hóa Chăm qua những tác phẩm điêu khắc còn được lưu giữ đến ngày nay

Lượng khách đến bảo tàng đông nhất là khách quốc tế. Theo thống kê của bảo tàng Điêu khắc Chăm, trong 8 tháng đầu năm đơn vị đón hơn 120.000 lượt khách đến tham quan

Không chỉ tham quan hiện vật, nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu kiến trúc, lịch sử hình thành và những câu chuyện phía sau các tác phẩm được lưu giữ tại đây