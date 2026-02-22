Vượt qua áp lực giá vé máy bay chạm trần, ngành du lịch TPHCM vừa khép lại kỳ nghỉ tết Bính Ngọ 2026 với những con số bùng nổ. Không chỉ thắng lớn về doanh thu, đây còn là năm ghi dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng du lịch tại chỗ (staycation) và các giá trị nhân văn.

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Du lịch TPHCM, trong 9 ngày nghỉ tết Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 22/2), thành phố đã đón khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan, tăng 35% so với cùng kỳ tết Ất Tỵ 2025.

Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với 170.000 lượt (tăng hơn 51%). Công suất phòng bình quân đạt mức 75%, tăng 10%. Nhờ lượng khách tăng và mức chi tiêu cải thiện, doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 42,9% so với năm ngoái.

Du lịch TPHCM "thắng lớn" trong 9 ngày nghỉ tết Bính Ngọ 2026, doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng. Ảnh: Tuấn Hùng

Chuyển hướng staycation khi giá vé máy bay “nóng”

Một đặc điểm nổi bật của mùa Tết năm nay là sự lên ngôi của xu hướng staycation (du lịch tại chỗ). Trong bối cảnh giá vé máy bay các trục trọng điểm như Hà Nội - TPHCM tiệm cận mức trần, thay vì những chuyến đi xa tốn kém, người dân đã chọn "ăn Tết trong lòng đô thị".

Nắm bắt tâm lý này, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng "xoay trục", tập trung vào sản phẩm cá nhân hóa, tour đêm và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Các điểm đến truyền thống như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn, chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” hay Lễ hội đường sách Lê Lợi tiếp tục là “thỏi nam châm” hút khách.

Bên cạnh đó, các khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên cũng ghi nhận lượng khách tăng vọt.

Khách tham quan KDL Suối Tiên tăng mạnh dịp tết Bính Ngọ. Ảnh: TK

“Khoảng lặng” nhân văn giữa lòng phố thị

Sức hút của du lịch TPHCM năm 2026 không chỉ nằm ở những con số tài chính mà còn ở chiều sâu tâm hồn. Năm nay, hành trình du xuân của nhiều người có thêm những "khoảng lặng" xúc động.

Tại công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hàng nghìn lượt người đã đến dâng hương trong không khí trang nghiêm, trật tự. Hình ảnh này không chỉ minh chứng cho đạo lý "uống nước nhớ nguồn" mà còn khắc họa rõ nét bản sắc nghĩa tình của người dân thành phố.

Kết hợp với các hoạt động dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP, đền Bến Dược, du lịch Tết đã trở thành sợi dây kết nối giữa vui chơi giải trí và sự tri ân sâu sắc.

Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 thu hút người dân và du khách đến tham quan. Ảnh: Nguyễn Huế

Sức nóng của du lịch thành phố còn lan tỏa mạnh mẽ sang các vùng lân cận và các đơn vị hành chính mới. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các khu vực biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Long Hải ghi nhận tình trạng "cháy phòng" trong các ngày cao điểm do khách từ TPHCM đổ về bằng đường bộ.

Tại Bình Dương, khu du lịch Đại Nam và các làng nghề sinh thái trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhóm gia đình ngắn ngày.

Tại đặc khu Côn Đảo, với chủ đề “Côn Đảo – Vững bước tương lai”, không gian hoa xuân và ẩm thực tại đây đã tạo nên một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp, thu hút lượng lớn khách quốc tế và khách trung lưu.

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Ngọ 2026 rực sắc đón hàng vạn du khách đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở Du lịch TPHCM cho biết, kỳ nghỉ tết Bính Ngọ 2026 kết thúc trong sự an toàn, văn minh, không xảy ra tình trạng chèo kéo khách. Việc nâng cấp đồng bộ chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm từ cấp phường, xã đến đặc khu đã tạo đà tâm lý hứng khởi cho cả doanh nghiệp lẫn du khách.

Với doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng ngay đầu năm mới, TPHCM tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm thu hút và phân bổ dòng khách lớn của cả nước, tạo đà tích cực cho ngành kinh tế xanh trong năm 2026.