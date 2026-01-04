Trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến 4/1), TPHCM ghi nhận những con số ấn tượng về lượng khách du lịch và doanh thu.

Theo Sở Du lịch TPHCM, các khu, điểm tham quan trên địa bàn thành phố đón khoảng 1,24 triệu lượt khách, trong đó có hơn 75.000 lượt khách quốc tế. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú duy trì ở mức bình quân 75%, mang về doanh thu ước tính 2.632 tỷ đồng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người dân TPHCM và du khách. Ảnh: Nguyễn Huế

Những hoạt động sôi động tại các điểm du lịch nổi bật như phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, các bảo tàng lớn cùng các chương trình nghệ thuật đường phố đã tạo nên sức hút mạnh mẽ.

Ngành du lịch ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày tăng cao, tập trung chủ yếu tại Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến (phường Bình Dương). Bên cạnh đó, các khu sinh thái, điểm du lịch cộng đồng và khu vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát cũng thu hút đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận.

Dịp Tết, các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc cũng đón lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách từ trung tâm TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, Long Hải có công suất phòng đạt mức cao, nhiều cơ sở kín phòng trong các ngày cao điểm.

Về thị trường nội địa, xu hướng nghỉ dưỡng theo nhóm gia đình đa thế hệ tiếp tục chiếm ưu thế. Các điểm đến có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Các doanh nghiệp lữ hành lớn như Saigontourist, Vietravel đã chủ động triển khai nhiều sản phẩm độc đáo, từ hành trình văn hóa Tây Nguyên đến các tour di sản miền Trung.

Trong khi đó, BenThanh Tourist ghi nhận lượng khách đăng ký tour quốc tế tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường phổ biến như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đặc biệt hút khách, nhiều tour đã kín chỗ từ đầu tháng 12. Đây là tiền đề thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục khai thác mạnh mẽ thị trường tết Nguyên đán sắp tới.