Du lịch kết hợp thể thao đang trở thành xu hướng giàu tiềm năng tại Việt Nam, khi khách du lịch dần ưu tiên các chuyến đi có trải nghiệm phong phú và có thêm kết nối.

Không chỉ dừng ở một sân chơi phong trào, đằng sau mỗi đường chạy là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, hút thêm du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo sức lan tỏa tới hàng loạt dịch vụ như khách sạn, ăn uống, vận chuyển, mua sắm, vui chơi giải trí.

Đây cũng là lý do du lịch thể thao ngày càng được nhìn nhận như một “thỏi nam châm” hút khách cho các đô thị biển trọng điểm như: Đà Nẵng, Hạ Long hay Nha Trang.

Trong bức tranh đó, Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hòa là một ví dụ tiêu biểu. Theo Báo Tiền Phong, mùa giải năm nay dự kiến thu hút khoảng 12.000-15.000 vận động viên, mức quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Không chỉ có các nội dung thi đấu, sự kiện còn đi kèm chuỗi hoạt động trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực và chương trình cộng đồng, qua đó mở rộng giá trị của giải chạy vượt ra ngoài đường đua.

Theo bà Patsy Lim, Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco, việc 6 năm liên tiếp gắn bó với giải Tiền Phong Marathon, đặc biệt là quyết định trở thành Nhà tài trợ Kim cương cho mùa giải 2026 là một cam kết dài hạn của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, trong đó bao gồm thúc đẩy tiềm năng du lịch thể thao tại đô thị biển.

Sabeco xem Tiền Phong Marathon như một “cơ hội kép” của địa phương và cộng đồng. Đây vừa là dịp để điểm đến quảng bá du lịch, kích hoạt hệ sinh thái dịch vụ, vừa là không gian để người dân từ nhiều tỉnh thành kết nối, lan tỏa tinh thần tích cực, hướng tới một cộng đồng vững mạnh hơn.

Từ góc độ đó, sự hiện diện liên tục của Sabeco qua nhiều mùa giải cho thấy đây không phải một hoạt động ngắn hạn, mà là một lựa chọn có tính chiến lược đầu tư cho những giá trị cộng đồng có khả năng để lại hiệu ứng lâu dài.

Vai trò của doanh nghiệp trong du lịch thể thao

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định: Doanh nghiệp là đối tác chiến lược không thể thiếu, giúp nâng tầm quy mô, chất lượng chuyên môn và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, tích cực của giải đấu.

Ông Sưởng nhấn mạnh giá trị của Tiền Phong Marathon không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay thành tích chuyên môn, mà còn ở sức lan tỏa đối với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương.

Tinh thần ấy cũng chính là điểm gặp giữa ban tổ chức và các đơn vị đồng hành. Khi một doanh nghiệp đồng hành cùng giải đấu không chỉ để hiện diện thương hiệu, mà còn để góp phần tạo ra những tác động tích cực cho điểm đến, thì giá trị của mối quan hệ ấy vượt lên trên khuôn khổ tài trợ thông thường.

Bên cạnh vai trò của doanh nghiệp, mùa giải năm nay cũng cho thấy sự chuẩn bị chủ động từ phía địa phương đăng cai.

Khánh Hòa coi Tiền Phong Marathon 2026 là cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm quốc gia và tạo thêm lực đẩy cho du lịch thể thao.

Địa phương đã chuẩn bị từ sớm về giao thông, an ninh, y tế, hậu cần, tình nguyện viên; đồng thời kết nối hệ thống lưu trú, dịch vụ ẩm thực, vận chuyển và giải trí để đón lượng lớn vận động viên, du khách.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa khẳng định: Tiền Phong Marathon 2026 là “đòn bẩy” du lịch thể thao, đây không chỉ là một giải chạy mà qua đó Khánh Hoà vừa đón dòng khách lớn, vừa khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm quốc gia.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2026 kỳ vọng giải đấu năm nay là một ngày hội thể thao - văn hóa - du lịch có sức lan tỏa lớn. Ngành du lịch của tỉnh xây dựng thêm nhiều chương trình trải nghiệm dành cho runner và du khách, giúp mỗi lần đến Khánh Hòa là một lần có thêm lý do để khám phá.

Từ một mùa giải cụ thể nhìn rộng ra, Tiền Phong Marathon 2026 cho thấy du lịch thể thao tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới chuyên nghiệp hơn, giàu trải nghiệm hơn và có sự tham gia rõ nét hơn của doanh nghiệp.

Với Sabeco, 6 năm đồng hành cùng giải chạy này không chỉ là hành trình nối dài một hoạt động cộng đồng, mà đây cũng là cách doanh nghiệp góp phần vun đắp lối sống cân bằng, tinh thần tích cực và động lực phát triển cho những địa phương đăng cai.