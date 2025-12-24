Ngày 24/12, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức họp báo thông tin giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 - năm 2026.

Đây là giải thể thao truyền thống có uy tín, được duy trì liên tục suốt hơn ba thập kỷ, thu hút hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Trưởng Ban tổ chức giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Giải dự kiến diễn ra vào ngày 4/1/2026, gồm các nội dung thi đấu phù hợp với nhiều đối tượng, từ VĐV chuyên nghiệp đến những người yêu thích chạy bộ, leo núi, với mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng.

Thông điệp giải chạy lần thứ 31 này là lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí vượt khó, đồng thời quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Đồng Nai năng động, giàu bản sắc.