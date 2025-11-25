Giải chạy đêm VMHM 2025 hứa hẹn mang đến một đêm đầy năng lượng, nơi tinh thần chinh phục hòa quyện cùng vẻ đẹp cổ kính, hiện đại của Thủ đô trong không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm.

Giải chạy đêm lần thứ 5 được tổ chức.

Cung đường tại giải đấu tiếp tục đưa VĐV khám phá Hà Nội qua những địa danh mang dấu ấn lịch sử, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố cổ đặc trưng. Đặc biệt, hành trình năm nay mở rộng qua cả cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên, hai cây cầu biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại của thành phố.

Bên cạnh những giá trị thể thao và trải nghiệm đặc trưng, giải mang tới thông điệp "Giải chạy xanh không khói thuốc".