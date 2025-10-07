Ngày 6/10, Sở Du lịch TPHCM đã có văn bản khẩn chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, trong đó đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để phòng ngừa rủi ro.

Động thái này được đưa ra sau ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Du khách nước ngoài tại TPHCM. Ảnh: Chí Hùng

Sở Du lịch cùng công an TPHCM tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, trong đó có việc tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống “App khai báo khẩn cấp tình trạng mất an ninh trật tự”. Ứng dụng này nhằm đảm bảo ghi nhận kịp thời phản ánh của người dân và du khách, đặc biệt khách du lịch nước ngoài, về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Song song đó, UBND các phường, xã, đặc khu được chỉ đạo lan tỏa rộng rãi và mạnh mẽ đến người dân và du khách về cảnh báo rủi ro và các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là khi du khách tham gia các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe. Việc này được thực hiện thông qua ứng dụng chuyển đổi số và AI.

Để lập lại trật tự tại các khu vực du lịch trọng điểm, Sở đề nghị lực lượng công an và thanh niên xung phong vào cuộc trấn áp vi phạm. Công an thành phố đã chỉ đạo công an cấp phường, xã, đặc khu tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra. Mục tiêu là xử lý, răn đe mọi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, nhất là các đối tượng có hành vi chèo kéo, đeo bám, nài ép, “chặt chém”, nâng giá, gây phiền hà, xâm phạm tài sản của du khách.

Lực lượng thanh niên xung phong cũng được huy động với vai trò rõ nét. Đơn vị này cần tăng cường bố trí trật tự viên du lịch bảo vệ an toàn tại các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, trật tự viên du lịch sẽ tuần tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các trường hợp phạm pháp quả tang như hành hung, cướp giật, móc túi khách du lịch để giao cho công an địa phương xử lý theo pháp luật. Lực lượng này cũng tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tối đa không để hàng rong làm phiền khi du khách tham quan.

Sở Du lịch nhấn mạnh trách nhiệm của các bên trong việc nâng cao chất lượng môi trường du lịch. Chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như ép giá, lừa đảo du khách, gian lận thương mại, hoạt động hướng dẫn “chui”.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, các đơn vị này phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi tham gia các sản phẩm du lịch có nguy cơ rủi ro.