Thị trường chứng khoán ngày 27/7 tiếp tục diễn biến trái chiều khiến nhà đầu tư khó lường. Sau nhịp tăng khá tích cực đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh vào buổi chiều khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm giá, kéo các chỉ số lao dốc.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 17,1 điểm (-1%) xuống 1.669,01 điểm. VN30-Index mất 22,86 điểm (-1,25%) còn 1.806,5 điểm. HNX-Index giảm 1,33%, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,29%. Thanh khoản trên HoSE chỉ đạt chưa tới 14,6 nghìn tỷ đồng, phản ánh dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát.

Điểm sáng hiếm hoi thuộc về cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Sau bốn phiên giảm sàn liên tiếp và chuỗi lao dốc khiến thị giá mất gần một nửa giá trị chỉ trong thời gian ngắn, PNJ bất ngờ tăng hết biên độ và rơi vào trạng thái "cháy hàng", không còn dư bán.

Phiên cuối tuần trước ghi nhận khối lượng khớp lệnh kỷ lục, tương đương khoảng 8% vốn điều lệ đổi chủ. Ngay sau đó, PNJ bật tăng hết biên độ.

Tuy nhiên, dù bật tăng mạnh, thị giá PNJ vẫn thấp hơn khoảng 60% so với vùng đỉnh hồi tháng 1 và vốn hóa doanh nghiệp đã bốc hơi gần 1 tỷ USD trong vòng nửa năm.

Cổ phiếu PNJ chịu áp lực rất lớn sau vụ án buôn lậu kim cương liên quan đến cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab). Sau đó, hàng loạt thông tin bất lợi xuất hiện như SSI cắt margin đối với PNJ, Dragon Capital bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn, trong khi VinaCapital cũng thoái vốn.

Thị trường chứng khoán được đánh giá sẽ biến động mạnh theo dòng tiền ngắn hạn và tâm lý nhà đầu tư, thay vì hình thành một xu hướng tăng bền vững trong ngắn hạn. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ban lãnh đạo PNJ liên tục khẳng định vụ việc chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân, không phát sinh nghĩa vụ pháp lý đối với doanh nghiệp. Công ty cũng thành lập tổ giám sát đặc biệt, đồng thời lãnh đạo đăng ký mua vào cổ phiếu nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang chịu sức ép lớn về thanh khoản. Theo Tổng giám đốc Phan Quốc Công, doanh số bán hàng kể từ khi xảy ra biến cố chỉ bằng khoảng một phần năm doanh số khách hàng mang sản phẩm đến bán lại. PNJ vì vậy đã điều chỉnh quy trình mua lại sản phẩm, giới hạn thời gian tiếp nhận từ 15-17 giờ mỗi ngày tại khoảng 110 cửa hàng và chia việc thanh toán thành 5 đợt kéo dài tối đa 120 ngày.

Trái ngược với PNJ, sau khi tăng lên khoảng 69.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động quay đầu giảm kịch sàn xuống 63.300 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa, còn gần 395.000 cổ phiếu dư bán giá sàn.

Nhiều cổ phiếu trụ cột khác cũng diễn biến tương tự. BID từ mức tăng trong buổi sáng chuyển sang giảm 1.300 đồng khi đóng cửa. HPG giảm về 20.350 đồng/cổ phiếu, trong bối cảnh khối ngoại bán ròng hơn 1,4 triệu cổ phiếu. FPT cũng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm bán tháo cuối phiên khi hàng loạt mã như VND, VCI, CTS, FTS, BSI, VDS và AGR đồng loạt giảm sàn hoặc gần sàn. Trong khi đó, LPBank (LPB) là điểm sáng hiếm hoi khi tăng mạnh sau thông tin xuất hiện nhân tố mới trong danh sách cổ đông sở hữu gần 10% vốn điều lệ ngân hàng.

Diễn biến phiên 27/7 phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại, trong khi chỉ cần lực bán gia tăng vào cuối phiên cũng đủ khiến nhiều cổ phiếu đảo chiều rất mạnh.

Một điểm trừ khác là khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 780 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm bị xả mạnh, với VPB, TCB và SHB dẫn đầu danh sách bán ròng. Ở chiều ngược lại, LPB, MBB và FRT được mua vào nhưng chưa đủ để cải thiện xu hướng chung.

Áp lực đối với thị trường còn đến từ mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao. Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất tới 9-10%/năm cho một số kỳ hạn và điều kiện nhất định, khiến kênh tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn so với chứng khoán và làm suy giảm dòng tiền đầu cơ.