Chiều 29/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Tại cuộc họp, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), đã trình bày tờ trình, trong đó nêu rõ dự thảo quy định số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh như sau: Đối với các thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bố trí không quá 4 phó chủ tịch HĐND; thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó chủ tịch HĐND; các tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập bố trí không quá 3 phó chủ tịch HĐND.

Đối với các tỉnh, TP không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 phó chủ tịch HĐND. Trường hợp bố trí chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng cấp phó giảm tương ứng 1 người.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: CTV

Số lượng phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh cũng được quy định rõ. Đối với các tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 ĐVHC cấp tỉnh: Không quá 4 phó trưởng ban. Đối với tỉnh, TP thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 ĐVHC cấp tỉnh: Không quá 3 phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, TP trước hợp nhất, sáp nhập có không quá 4 phó trưởng ban. Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, TP trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 phó trưởng ban. Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, TP thì có không quá 2 phó trưởng ban.

Đối với các tỉnh, TP không thực hiện hợp nhất, sáp nhập: Mỗi ban có không quá 2 phó trưởng ban. Nếu bố trí trưởng ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, số lượng phó trưởng ban sẽ giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng ủy viên của ban HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách: Mỗi ban có không quá 1 ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Riêng TP Hà Nội, số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND và ủy viên của ban HĐND là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Về số lượng phó chủ tịch, phó trưởng ban của HĐND cấp xã, dự thảo quy định, cấp xã có 1 phó chủ tịch HĐND. Mỗi ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 phó trưởng ban.

Dựa trên quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại ĐVHC, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể số lượng phó trưởng ban của HĐND ở từng ĐVHC cấp xã. Tổng số lượng phó trưởng ban của HĐND cấp xã toàn tỉnh, TP không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định.

Tiếp tục rà soát để quy định đảm bảo cụ thể, logic

Tại cuộc họp, các ý kiến trong Hội đồng thẩm định bày tỏ nhất trí về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của việc xây dựng Nghị quyết.

Kết luận nội dung cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh (Chủ tịch Hội đồng thẩm định) cho biết, các nội dung tại dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đảm bảo yêu cầu về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực…

Thứ trưởng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định về phân quyền tại dự thảo để đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc và quy định về phân cấp, phân quyền tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi tiếp thu các ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định.