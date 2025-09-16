Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu về công tác dân tộc, tôn giáo trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, phường Tân Phong và xã Tả Lèng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo cấp tỉnh đã thành lập và hoạt động từ 1/3/2025 với 3 phòng, 24 biên chế, 2 hợp đồng lao động; cấp xã có 119 biên chế liên quan lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Về tôn giáo, tính đến tháng 7/2025, trên địa bàn có 34/38 xã, phường và 397/956 thôn, bản, tổ dân phố có hoạt động tôn giáo. Từ khi thực hiện mô hình mới, không phát sinh vấn đề phức tạp, nổi cộm liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Đại diện lãnh đạo xã Tả Lèng phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lai Châu được phân bổ 3.764.379 triệu đồng, riêng năm 2025 là 864.963 triệu đồng; đến nay giải ngân 337.505 triệu đồng (đạt 39% kế hoạch). Ước hết năm 2025, tỉnh có 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu chương trình.

Tỉnh kiến nghị, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung biên chế cho công tác dân tộc, tôn giáo; sớm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp; cho phép linh hoạt điều chỉnh cơ cấu vốn trong phạm vi kế hoạch được duyệt để tránh chậm giải ngân. Đồng thời, kiến nghị tích hợp nội dung Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào Chương trình thực hiện Nghị quyết 162/2024/QH15 của Quốc hội giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung (ngoài cùng bên trái) thăm, động viên cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Phong.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả của tỉnh đạt được trong thực hiện về công tác dân tộc, tôn giáo khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt, tỉnh Lai Châu kịp thời ban hành các chính sách liên quan, hoàn thiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, bộ, ngành để triển khai hiệu quả tới các xã, phường.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị, các cấp, ngành, nhất là Sở Dân tộc và Tôn giáo - cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo phải chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cấp xã về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh không để xảy ra các điểm nóng. Quan tâm chăm lo đến đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Trước đó, Đoàn công tác đã trao 20 suất quà cho Người có uy tín (mỗi suất 500.000 đồng) và 50 suất quà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số (mỗi suất 1 triệu đồng) tại xã Tả Lèng, phường Tân Phong; thăm, động viên cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của hai địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà cho Người uy tín trên địa bàn xã Tả Lèng.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà các hộ nghèo DTTS phường Tân Phong.

Phương Ly