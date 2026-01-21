Một biểu tượng mới của sự sang trọng trên sông Sài Gòn

ICON Saigon Cruise hơn cả chiếc du thuyền thường thấy - là hành trình kết hợp giữa ẩm thực cao cấp, kiến trúc nghệ thuật và phong cách giải trí đương đại. Với thiết kế hai tầng hiện đại, không gian có sức chứa lên đến 300 khách, ICON Saigon được xem là một trong những điểm đến đẳng cấp nhất để tận hưởng buổi tối với nguồn cảm hứng mới mẻ ngay trên sông Sài Gòn.

Không gian trên tàu được hoạch định linh hoạt - từ phòng VIP riêng tư thích hợp cho những bữa tiệc thân mật đến khu vực Skydeck ngoài trời với tầm nhìn 360° ôm trọn toàn cảnh thành phố lúc về đêm. Những ánh đèn lung linh giữa dòng nước như mở ra một góc nhìn khác về Sài Gòn - không chỉ là cityscape, mà là bức tranh cảm xúc.

Ẩm thực - tinh hoa giao hòa giữa Á & Âu

Một điểm làm nên sự khác biệt của du thuyền ICON Saigon Cruise là trải nghiệm ẩm thực cao cấp, nơi những món ăn được chế biến cầu kỳ từ nguyên liệu thượng hạng hòa quyện phong vị tinh hoa Á - Âu tinh tế. Đầu bếp tại ICON không chỉ phục vụ bữa tối, mà tạo ra những tác phẩm đánh thức mọi giác quan.

Không phải ngẫu nhiên mà du khách đến từ khắp nơi, kể cả thị trường quốc tế, muốn dành một buổi tối để chiêm nghiệm hương vị độc đáo này - bởi đó không chỉ là ăn uống, mà là kết nối với môi trường xung quanh: ánh đèn thành phố, không khí nhẹ nhàng của sông nước và tầm nhìn mở rộng không giới hạn.

Trải nghiệm vượt trội: từ sunset tour đến đêm tiệc hoành tráng

ICON Saigon Cruise biết rõ nhu cầu thay đổi của thị trường - đặc biệt là giới trẻ thành thị luôn khao khát những trải nghiệm khác lạ, đáng nhớ. Vì thế, bên cạnh các hành trình ăn tối truyền thống, ICON Saigon còn mang đến “Trải nghiệm hoàng hôn” mỗi cuối tuần - một hành trình ngắm hoàng hôn trên sông chỉ từ 388.000/khách, kết hợp biểu diễn DJ, tiệc nhẹ và không gian thư thái hoàn toàn khác biệt.

Chưa dừng lại ở vẻ đẹp âm thanh - ánh sáng, ICON Saigon Cruise còn phát triển các chương trình giải trí đặc sắc hơn so với nhiều đối thủ: live band sôi động, line-up DJ thịnh hành, biểu diễn nghệ thuật và những màn trình diễn bất ngờ khiến hành trình không bao giờ giống nhau.

Tương lai của trải nghiệm trên sông

ICON Saigon Cruise chứng minh rằng con sông, vốn là biểu tượng lịch sử của Sài Gòn, có thể trở thành nền tảng cho những trải nghiệm đương đại đầy phong cách và tinh tế. Khi ẩm thực, kiến trúc, giải trí và phong cách sống hòa quyện, ICON Saigon Cruise là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá thành phố của cả du khách lẫn người dân địa phương muốn nâng cấp trải nghiệm ẩm thực của mình.