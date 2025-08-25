Lời tòa soạn Với nhiều tỷ phú trên thế giới, du thuyền không chỉ là tài sản xa xỉ mà còn là không gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống và thể hiện đẳng cấp. Họ sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho những siêu du thuyền khổng lồ, được thiết kế tinh xảo, trang bị công nghệ hiện đại và tiện nghi bậc nhất.

Theo trang Yatchworld, những du thuyền lớn nhất thế giới không chỉ đại diện cho sự xa hoa, sang trọng và giàu có, dù đây là 3 yếu tố cần thiết để thổi hồn vào những con tàu đồ sộ này, mà còn là kỳ quan của thiết kế và kỹ thuật trên biển. Đó là lý do tại sao chỉ có một vài xưởng đóng tàu, kiến trúc sư hải quân và nhà thiết kế trên toàn cầu đủ khả năng chế tạo chúng.

Dưới đây là những siêu du thuyền đang hoặc từng thuộc sở hữu của những tỷ phú nổi tiếng thế giới:

Du thuyền đắt nhất thế giới

Ảnh: Timeless Journal

Du thuyền History Supreme được làm bằng vàng nguyên khối và được cho thuộc sở hữu của người giàu nhất Malaysia Robert Kuok.

Du thuyền dài 30m, trị giá 4,8 tỷ USD này có thể không lớn bằng du thuyền của một số tỷ phú khác, nhưng thu hút chú ý vì được chế tạo từ 10.000kg vàng nguyên khối và bạch kim và là "con đẻ tinh thần" của nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Stuart Hughes.

Vàng và bạch kim bao phủ du thuyền từ phần chân đế đến phòng ăn, boong, lan can, cầu thang và mỏ neo. Toàn bộ du thuyền thực sự được phủ bằng vật liệu xa xỉ.

Ảnh: Timeless Journal

Ngoài ra, điểm xa hoa nhất của du thuyền là phòng ngủ chính, với một bức tường được làm từ đá thiên thạch kết hợp với một bức tượng làm từ xương khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex nguyên bản.

Phòng ngủ chính còn có bể cá toàn cảnh Aquavista bằng vàng 24k, nặng 68kg và một chai rượu quý hiếm có đính 18,5 carat kim cương.

Du thuyền Koru của tỷ phú Jeff Bezos

Tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn công nghệ đa quốc gia Mỹ Amazon, nhận chiếc du thuyền buồm Koru dài 127m, giá 500 triệu USD vào tháng 4/2023. Hiện tại, đây là một trong những chiếc du thuyền buồm lớn nhất thế giới, với 3 cột buồm cùng lớp sơn vàng tinh xảo và một bức tượng điêu khắc vợ của ông là bà Laurent Sanchez.

Tên gọi của du thuyền bắt nguồn từ tiếng Maori, có nghĩa là vòng xoắn hoặc một vòng tròn, tượng trưng cho sự sống mới, phát triển và hòa bình.

Tượng mỹ nhân ngư có hình dáng giống bà Sanchez. Ảnh: Timeless Journal

Du thuyền này lớn tới mức cần được một tàu kéo dài khoảng 75m mang tên Abeona hỗ trợ. Tàu hỗ trợ chở theo xe địa hình, siêu xe, thủy phi cơ, xe máy, thuyền nhỏ và về cơ bản là bất cứ thứ gì vợ chồng tỷ phú Bezos cần cho kỳ nghỉ của họ.

Du thuyền của nhà sáng lập Amazon còn có một hồ bơi lớn, khu vực ghế ngồi trên mũi tàu, nhiều khu vực thư giãn, boong tàu mở, một rạp chiếu phim và nhiều phòng chờ.

Du thuyền Symphony trị giá 150 triệu USD

Ảnh: Timeless Journal

Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Moet Hennessy và cũng là tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới, tự hào là người sở hữu siêu du thuyền Symphony dài 101m.

Du thuyền có vẻ đẹp choáng ngợp này được đóng ở Hà Lan, với phần ngoại thất do Tim Heywood thiết kế. Vào thời điểm bàn giao năm 2015, đây là du thuyền lớn nhất trên vùng biển mở do Hiệp hội các nhà đóng tàu của Hà Lan chế tạo. Du thuyền Symphony có phần thân bằng thép và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm.

Ngoài yếu tố sang trọng và bền vững, du thuyền còn được thiết kế để đạt hiệu suất tối ưu và tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ. Tỷ phú Arnault cũng trang bị cho du thuyền những tiện ích xa hoa, bao gồm hồ bơi đáy kính dài 6 mét, rạp chiếu phim ngoài trời và bồn tắm jacuzzi trên boong tắm nắng.