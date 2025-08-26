Lời tòa soạn Với nhiều tỷ phú trên thế giới, du thuyền không chỉ là tài sản xa xỉ mà còn là không gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống và thể hiện đẳng cấp. Họ sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho những siêu du thuyền khổng lồ, được thiết kế tinh xảo, trang bị công nghệ hiện đại và tiện nghi bậc nhất.

Bài 1: Hé lộ thế giới siêu du thuyền xa hoa của các tỷ phú

Đó là lý do tại sao thời kỳ khó khăn thường là thời kỳ bùng nổ đối với ngành công nghiệp du thuyền. Tờ New York Post dẫn lời Anders Kurten, Giám đốc điều hành của văn phòng môi giới Fraser Yachts Monaco nói: "Tôi kỳ vọng 2025 sẽ là một năm kinh doanh tốt đẹp". Theo ông Kurten, đại dịch Covid-19 đã dẫn đến số lượng du thuyền bán ra tăng vọt và doanh số mặt hàng này vẫn tăng trưởng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh nhằm vào Nga, nơi cung cấp đến 1/4 lượng khách mua.

Jonathan Beckett, Giám đốc điều hành công ty môi giới du thuyền Burgess với 17 văn phòng trên toàn cầu từ New York (Mỹ) đến Hong Kong (Trung Quốc) cho biết: "Người Mỹ đã bù đắp vào lượng khách thiếu hụt. Họ dường như có nhu cầu mới với những chiếc du thuyền cực lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh người Mỹ mua và đóng những du thuyền lớn như vậy. Song, họ đã làm được".

Siêu du thuyền có bể bơi, trực thăng đậu ở cảng New York. Video: New York Post

Những siêu du thuyền cực lớn có thể dài hơn 152m và giá lên tới nửa tỷ USD. Du thuyền Kuro của tỷ phú Jeff Bezos giá 500 triệu USD, dài 127m nhưng vẫn chưa lọt vào top 10 du thuyền lớn nhất thế giới. 902 tỷ phú Mỹ vẫn đang tìm ra những cách mới để nâng cấp các "biệt thự nổi" này. Những du thuyền như chiếc ENERGY dài 77m được Fraser niêm yết giá 230 triệu USD, được trang bị đàn piano Steinway trong phòng chờ âm nhạc, thẩm mỹ viện và câu lạc bộ bãi biển.

Philippa Smith, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Silver Swan Recruitment, công ty cung cấp nhân sự cho các du thuyền, nhà riêng và biệt thự của nhóm siêu giàu chỉ chiếm 1% toàn cầu, cho biết mức độ dịch vụ hiện có trên các du thuyền ngày nay vượt xa cả những biệt thự sang trọng nhất. Bởi vì, trong khi chỉ cần khoảng 10 người giúp việc có thể vận hành một tư dinh lớn, du thuyền khổng lồ sẽ cần tới 100 thủy thủ. Trển biển, nơi không có ai phán xét, bạn làm gì cũng dễ dàng hơn.

Theo Philippa Smith, gần đây bà đã trò chuyện với một vị khách, người thuê một bác sĩ chuyên về trị liệu theo phương pháp tự nhiên có mặt trên du thuyền 24/24h. Bác sĩ này sẽ cung cấp các liệu pháp tự nhiên, lên kế hoạch thải độc và chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho khách. Ngoài ra, có người còn thuê riêng đầu bếp làm sushi hay một chuyên gia pha rượu, một DJ, một chuyên gia điều khiển máy bay không người lái, nhà sinh vật học biển lên du thuyền làm việc.

Ảnh: NY Post

Bà Philippa kể lại câu chuyện về một đứa trẻ 7 tuổi, con một khách hàng không thích sữa chua trên tàu. Chỉ trong nháy mắt, tiếp viên trưởng của du thuyền đã mua sữa chua từ Nga rồi vận chuyển tới du thuyền bằng máy bay và trực thăng, kịp thời phục vụ vị khách nhí kén ăn. Ngoài ra, trong trường hợp khách muốn uống một loại sâm panh đặc biệt vào bữa tối nhưng du thuyền đang ở giữa biển thì họ có thể dùng trực thăng để đi mua.

Theo Evan Osnos, tác giả cuốn sách "The Haves and Have-Yachts: Dispatches on the Ultrarich” viết về siêu du thuyền, các tỷ phú thường không tiếc tiền tậu riêng duy thuyền. Đối với phần còn lại của thế giới, du thuyền siêu sang là những phương tiện thuộc loại đắt đỏ nhất mà loài người từng sở hữu và như một CEO ở Thung lũng Silicon từng nói, đó là cách tốt nhất để "hấp thụ phần lớn vốn dư thừa".

Tác giả Osnos lập luận, mặc dù một chiếc du thuyền có thể có giá trị hơn toàn bộ danh mục bất động sản của một tỷ phú, thải ra lượng khí nhà kính tương đương 1.500 chiếc xe ô tô chở khách và mất giá như một tấn chì, nhưng việc không có địa chỉ cố định lại vô cùng quý giá.

"Phần lớn thời gian, các siêu du thuyền nằm ngoài tầm với của các lực lượng hành pháp thông thường. Chúng di chuyển trên vùng biển quốc tế và khi cập cảng, cảnh sát địa phương thường tránh xa chúng và chủ sở hữu của phương tiện này có thể là bạn của Thủ tướng nước sở tại", ông Osnos giải thích.

Ông Osnos nói thêm, các siêu du thuyền cũng có thể được sử dụng để vận chuyển các tác phẩm nghệ thuật, trang sức hoặc những mặt hàng đắt tiền miễn thuế khác hay tổ chức những cuộc họp kinh doanh bí mật.

Ông Evan tiết lộ, du thuyền lớn nhất thế giới, chiếc REV OCEAN được thiết kế đặc biệt để mang đến những chuyến phiêu lưu vượt mọi giới hạn. Khi được bàn giao vào năm 2027, du thuyền dự kiến sẽ dài khoảng 192m, chỉ ngắn hơn Tháp Trump một chút. Du thuyền sẽ đưa du khách lướt nhẹ đến các địa điểm thám hiểm ở Vòng Bắc Cực, quần đảo Galapagos và một số vùng đất ít người ghé thăm nhất trên Trái Đất với sự thoải mái tiêu chuẩn 7 sao.

Không giống như những du thuyền giải trí thông thường, REV được trang bị một trung tâm chỉ huy nghiên cứu hiện đại, nơi các nhà khoa học thực thụ sẽ trau dồi kiến thức, trong khi các CEO đóng vai nhà thám hiểm. Đây là món đồ chơi mới nhất của tỷ phú Kjell Inge Rokke, người giàu nhất Na Uy.