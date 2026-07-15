Chuyển 1,29 tỷ đồng nhờ mua đất, sau ly hôn phát sinh tranh chấp

Ông Hendrix Steven L. và bà Huỳnh Thị Hiền D. quen biết từ năm 2019, đăng ký kết hôn vào ngày 6/11/2019 tại UBND Quận 1, TPHCM (nay là phường S., TPHCM).

Đến tháng 7/2022, cuộc hôn nhân chấm dứt khi hai bên được TAND Quận 1 (nay là TAND khu vực 1 - TPHCM) công nhận thuận tình ly hôn.

Sau ly hôn, giữa hai người phát sinh tranh chấp liên quan đến số tiền 1,29 tỷ đồng mà ông L. cho rằng đã chuyển cho bà D. trước thời điểm kết hôn.

Theo đơn kiện, từ ngày 1/4/2019 đến ngày 6/11/2019, do là người nước ngoài nên ông không được đứng tên quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Vì vậy, ông đã chuyển cho bà D. tổng cộng 1,29 tỷ đồng để nhờ mua đất đứng tên hộ.

Không chứng minh được số tiền chuyển nhằm mục đích mua đất, nguyên đơn bị bác yêu cầu khởi kiện. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ông cho biết, bà D. cho biết đã mua đất tại huyện Đ., tỉnh Bình Phước và tỉnh Kiên Giang nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về các thửa đất. Dù nhiều lần yêu cầu, bà vẫn không cho biết đất ở đâu cũng như không hoàn trả số tiền đã nhận.

Theo bảng sao kê, trong khoảng thời gian trên, ông L. thực hiện 13 lần chuyển khoản cho bà D. với tổng số tiền 1,29 tỷ đồng.

Từ đó, ông khởi kiện yêu cầu tòa buộc bà D. hoàn trả toàn bộ số tiền đã chuyển. Tuy nhiên, bà D. không đồng ý với yêu cầu này. Bà D. cho rằng khoản tiền mà nguyên đơn yêu cầu đã từng được xem xét trong vụ án tranh chấp chia tài sản sau ly hôn trước đó. Ngoài ý kiến này, bà không có yêu cầu phản tố.

Tháng 9/2025, TAND khu vực 2 - TPHCM xét xử sơ thẩm và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông L. Không đồng ý, ông L. kháng cáo toàn bộ bản án, tiếp tục đề nghị cấp phúc thẩm buộc bà D. hoàn trả 1,29 tỷ đồng.

Thua kiện vì không chứng minh được tiền chuyển để mua đất

Quá trình xem xét vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định cả hai bên đều thừa nhận có quan hệ hôn nhân từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2022.

Đối với khoản tiền tranh chấp, ông L. cho rằng đây là tiền chuyển để nhờ bà D. mua đất. Tuy nhiên, nội dung của toàn bộ 13 giao dịch chuyển khoản đều ghi “For expenses” (chi phí), không thể hiện mục đích mua đất như lời trình bày của nguyên đơn.

Trong khi đó, bà D. thừa nhận đã nhận số tiền này nhưng cho rằng đây là khoản tiền dùng để chi trả các chi phí và duy trì cuộc sống hằng ngày, không phải tiền mua đất.

Hội đồng xét xử cũng chỉ ra một điểm quan trọng là lời trình bày của nguyên đơn không thống nhất với các vụ án trước đó.

Cụ thể, tại vụ án chia tài sản sau ly hôn được giải quyết bằng bản án sơ thẩm năm 2024 và bản án phúc thẩm năm 2025, ông L. từng khai rằng trước khi kết hôn, ông đã chuyển khoảng hơn 1,2 tỷ đồng cho bà D. để cùng đóng góp giá trị căn hộ thông qua việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo hợp đồng tín dụng.

Tại phiên tòa phúc thẩm của vụ án này, đại diện của ông L. xác nhận khoản tiền hơn 1,2 tỷ đồng nêu trong vụ án hôn nhân cũng chính là số tiền đang tranh chấp. Điều này cho thấy nguyên đơn có sự mâu thuẫn trong lời khai khi lúc cho rằng tiền được chuyển để cùng trả nợ ngân hàng mua căn hộ, lúc lại cho rằng đây là tiền nhờ mua đất.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án cấp sơ thẩm đã ban hành quyết định yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ chứng minh việc chuyển tiền nhằm mục đích mua đất. Tuy nhiên, ông L. không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh bà D. đã dùng số tiền này để mua đất tại Bình Phước hoặc Kiên Giang như trình bày.

Do không có căn cứ xác định mục đích chuyển tiền là để mua đất, Hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện là có cơ sở.

Do đó, TAND TPHCM quyết định không chấp nhận kháng cáo của ông Hendrix Steven L., giữ nguyên bản án sơ thẩm, đồng nghĩa với việc không chấp nhận yêu cầu buộc bà Huỳnh Thị Hiền D. hoàn trả 1,29 tỷ đồng.

Ngoài việc không được chấp nhận yêu cầu khởi kiện, ông Hendrix Steven L. còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm hơn 50,7 triệu đồng và án phí phúc thẩm theo quy định. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.