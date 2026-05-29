Chị gái quản lý đất cha mẹ để lại, em trai bất ngờ có sổ đỏ

Theo trình bày của bà G. (ngụ tỉnh Cà Mau), cha mẹ của bà lần lượt qua đời vào các năm 1998 và 2010. Hai người có tám người con, trong đó bà là con thứ tư, còn ông U. là con út.

Khi còn sống, cha mẹ bà G. khai hoang, tạo lập được tài sản là thửa đất có diện tích đo đạc thực tế 32.500m2 tại tỉnh Cà Mau và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giai đoạn 1994-1995, em trai bà là ông U. ra ở riêng, còn bà G. tiếp tục chung sống với cha mẹ và trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất 32.500m2.

Trước khi qua đời, vào năm 1998, cha của bà G. lập di chúc để lại cho bà 15 công đất, phần còn lại gia đình thống nhất bà G. là người thực hiện việc thờ cúng.

Đến năm 2004, mẹ bà G. tổ chức họp gia đình và thống nhất giao toàn bộ diện tích đất cho bà G. để tiếp tục hương khói ông bà. Biên bản cuộc họp được UBND xã chứng thực. Năm 2006, mẹ bà G. tiếp tục lập di chúc để lại toàn bộ đất cho bà.

Tuy nhiên, bà G. phát hiện vào năm 2000, ông U. đã được cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích này. Bà cho rằng chữ ký của cha mình trong hồ sơ xin cấp giấy là giả mạo nên khởi kiện, yêu cầu hủy giấy chứng nhận đã cấp cho ông U. và công nhận quyền sử dụng đất của bà theo di chúc cha mẹ để lại.

Ở chiều ngược lại, ông U. khẳng định đất do cha mẹ khai phá và ông là người trực tiếp sống chung, chăm sóc cha mẹ trong nhiều năm.

Theo ông U., năm 1998, gia đình đã họp và thống nhất giao cho ông phần đất này. Sau đó, ông thực hiện kê khai, đăng ký và được cấp giấy chứng nhận hợp pháp vào năm 2000. Ông cũng cho rằng căn nhà trên đất do mình bỏ công xây dựng khi còn sống chung với gia đình.

Trong quá trình giải quyết vụ án, nhiều người thân trong gia đình đứng về phía bà G. Các anh chị em của bà xác nhận cha mẹ từng lập di chúc để lại đất cho bà G. vì bà là người sống chung, chăm sóc cha mẹ và thờ cúng tổ tiên. Một số người cho biết ông U. hiện có đất riêng ở nơi khác.

Hồ sơ cấp sổ đỏ bị thất lạc

Tại bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà G., công nhận bà được hưởng toàn bộ phần đất cùng tài sản gắn liền trên đất, gồm nhà ở, cây trồng và công trình phụ trợ.

Đồng thời, tòa tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông U. vào năm 2000 và bác toàn bộ yêu cầu phản tố của ông U. về việc đòi lại đất.

Không đồng ý với phán quyết trên, ông U. kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm vào tháng 12/2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau đó, vụ án tiếp tục được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm do có kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao, đề nghị hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại.

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nhận định các cấp tòa trước đó xét xử có căn cứ khi xác định bà G. là người sống cùng, chăm sóc và thờ cúng cha mẹ từ nhỏ đến khi họ qua đời.

Di chúc năm 1998, di chúc năm 2006 cùng biên bản họp gia đình năm 2004 đều thể hiện ý chí của cha mẹ giao toàn bộ phần đất cho bà G. quản lý, sử dụng; đồng thời có xác nhận của chính quyền địa phương và chữ ký của nhiều thành viên trong gia đình.

Hội đồng Thẩm phán xác định ông U. không cung cấp được tài liệu chứng minh việc được cha mẹ cho đất, trong khi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đã thất lạc. Ngược lại, bà G. là người trực tiếp quản lý, sử dụng đất ổn định trong thời gian dài và được nhiều thành viên gia đình xác nhận là người chăm sóc, thờ cúng cha mẹ.

Từ đó, Hội đồng Thẩm phán bác kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện KSND Tối cao và giữ nguyên bản án phúc thẩm, công nhận quyền sử dụng đất cho bà G.

(Tham khảo Quyết định giám đốc thẩm số 60/2022/DS-GĐT ngày 19/12/2022 của TAND Tối cao)