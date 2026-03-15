Anh em ruột ở Ninh Bình tranh chấp thừa kế 200m2 đất không có di chúc

Theo trình bày của ông T. (ngụ tỉnh Ninh Bình), bố mẹ của ông lần lượt qua đời vào các năm 2013 và 2021. Hai người có 8 người con chung.

Khi còn sống, bố mẹ của ông tạo lập được một căn nhà cấp 4 xây dựng trên thửa đất gần 200m2 tại tỉnh Ninh Bình. Nhà, đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1995 đứng tên bố của ông T.

Sau khi các con trưởng thành và ra ở riêng, chỉ còn chị cả M. và vợ chồng ông Th. sinh sống cùng cha mẹ. Đến năm 2023, vợ chồng ông Th. xây dựng thêm nhà ở trên phần đất phía Đông của thửa đất.

Sau khi cha mẹ qua đời mà không để lại di chúc, mâu thuẫn giữa các anh chị em bắt đầu phát sinh.

Bộ Xây dựng đề xuất giảm thời gian cấp giấy phép xây nhà ở riêng lẻ còn 7 ngày

Bộ Xây dựng đề xuất giảm mạnh thời gian cấp giấy phép xây dựng, trong đó thời gian cấp phép đối với nhà ở riêng lẻ giảm từ 15 ngày xuống còn tối đa 7 ngày làm việc.

Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng số 135/2025 đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh thời gian cấp giấy phép xây dựng theo hướng rút ngắn đáng kể so với hiện nay.

Cụ thể, đối với các công trình xây dựng, thời gian cấp phép tối đa giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Đối với nhà ở riêng lẻ thời gian giải quyết hồ sơ được đề xuất giảm từ 15 ngày xuống còn tối đa 7 ngày làm việc.

Ngoài ra, thời gian giải quyết thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng cũng được rút xuống còn tối đa 5 ngày làm việc.

Đề xuất lập cơ sở dữ liệu trên VNeID để chặn người giàu tranh suất nhà ở xã hội

Doanh nghiệp đề xuất cơ quan nhà nước trực tiếp xét duyệt người mua nhà ở xã hội ngay từ đầu và xây dựng cơ sở dữ liệu người đủ điều kiện trên hệ thống VNeID nhằm giảm rủi ro trong quá trình bán nhà.

Đề xuất trên được ông Lê Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc CTCP BIC Việt Nam, nêu tại hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng” do Báo Tiền Phong tổ chức hôm 12/3.

Theo ông Huy, nếu phát hiện đối tượng không đủ điều kiện, doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhà, xử lý các vấn đề tài chính và làm lại toàn bộ quy trình bán hàng. “Đây là rủi ro rất lớn đối với doanh nghiệp, trong khi lỗi có thể không xuất phát từ phía chúng tôi”, ông Huy nói.

Từ thực tế đó, ông đề xuất việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội nên do cơ quan nhà nước thực hiện ngay từ đầu. Đồng thời, cần xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên hệ thống VNeID. Khi người dân đăng ký mua nhà, doanh nghiệp chỉ cần tra cứu trên hệ thống và ký hợp đồng theo danh sách đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Sắp bán đất, chủ nhà tá hỏa khi sổ đỏ đứng tên hàng xóm, đất ở ghi tên người lạ

Theo phản ánh của bà T.Q., trong quá trình làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sang tên, bà phát hiện nhiều sai lệch về thông tin thửa đất.

Cụ thể, sổ đỏ đứng tên bà lại là thửa đất do hàng xóm A. sử dụng. Trong khi đó, mảnh đất bà đang sử dụng lại chia thành hai thửa. Một thửa là phần đất có nhà ở nhưng lại đứng tên một người hoàn toàn xa lạ mà bà không biết. Thửa còn lại đang được bà sử dụng để trồng trọt thì đứng tên hàng xóm B.

Lô đất khoanh vàng là phần bà Q. đang sử dụng, phần khoanh màu xanh bằng bút mực là lô đất bà đang đứng tên và là của hàng xóm.

Do đó, bà Q. muốn làm thủ tục chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất đối với thửa đất có nhà ở - vốn đang đứng tên người khác, nhưng gặp khó khăn.

Theo bà Q., khi tìm đến một đơn vị dịch vụ làm thủ tục đất đai, bà được thông báo không thể thực hiện sang tên vì sổ đỏ không đứng tên bà. Đơn vị này gợi ý bà phải tìm được người đang đứng tên trên giấy chứng nhận, bản photocopy giấy chứng nhận của họ rồi làm thủ tục chuyển nhượng.

Tuy nhiên, bà Q. cho rằng, cách xử lý này không hợp lý vì việc cấp sai sổ đỏ không phải do lỗi của bà. Đồng thời, bà cũng không biết người đang đứng tên trên giấy chứng nhận là ai.

Bộ Tư pháp trả lời việc xác nhận thành viên hộ gia đình khi công chứng đất đai

Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh nhằm giải đáp các vướng mắc liên quan đến hoạt động công chứng và đấu giá tài sản, trong đó có vấn đề xác định thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến hướng dẫn.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, căn cứ quy định tại Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 và hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao, việc xác định thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thường được công an cấp xã hoặc UBND cấp xã xác nhận để đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số công an xã, UBND cấp xã căn cứ vào khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024 và Công văn số 1277 (ngày 20/9/2024) của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để từ chối xác nhận thành viên hộ tại thời điểm giao đất.