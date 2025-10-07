Bạn muốn hẹn hò tập 1148:

Anh Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, quê Đồng Nai, thủ kho của 1 công ty phân phối bột mỳ, bánh kem) đến chương trình Bạn muốn hẹn hò tìm người thương sau một lần đổ vỡ hôn nhân.

Anh Tâm trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip chương trình

Anh Tâm cho hay, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh kéo dài 15 năm, đã có 3 người con. Cách đây hơn 3 năm, vì không thể hòa hợp, vợ chồng anh quyết định “đường ai nấy đi”, anh chăm sóc bé gái lớn 15 tuổi, vợ cũ nhận nuôi 2 người con nhỏ.

Anh Tâm tự nhận, điểm yếu của mình là nóng tính, nhưng bù lại anh biết kiềm chế cảm xúc và không giận dai.

Người được mai mối với anh là chị Mai Thị Nương (42 tuổi, quê Tây Ninh), hiện làm công nhân và kinh doanh nhỏ. Chị Nương cho biết, ưu điểm của chị là nấu ăn ngon, có đôi khi cộc tính, nóng nảy và nói nhiều mỗi khi bực bội.

Chị Nương cũng từng một lần đổ vỡ. Ảnh cắt từ clip chương trình

Chị Nương đã ly hôn được 3 năm, hiện nuôi con trai 11 tuổi. “Hồi trước, tôi thường xuyên tăng ca, làm từ 7h sáng đến khuya mới về. Chồng ở nhà buồn quá nên gặp gỡ người khác. Giờ tôi chuyển qua làm chỗ khác thì có nhiều thời gian hơn”, chị tâm sự.

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh Tâm mong muốn tìm được người phụ nữ chăm lo cho gia đình, hiểu chuyện, biết trên biết dưới, có công việc ổn định. Riêng chuyện nội trợ, anh không mặc định đó là việc của ai, anh sẵn sàng làm khi có thời gian.

Chị Nương hy vọng tìm được người bạn đời chung thủy, biết san sẻ việc nhà, phụ giúp cơm nước... vì chị thường xuyên vắng nhà do công việc.

Đi cùng anh Tâm đến chương trình là con gái cả - Huỳnh Ngọc Phương Nhi (15 tuổi). Tại trường quay, Nhi bật khóc nhắn nhủ người phụ nữ được xe duyên với bố của mình:

“Con rất vui khi ba lấy vợ. Trước đây, khi mẹ bỏ đi, con ít sang với mẹ và cũng ít được tâm sự với mẹ. Con hy vọng ba tìm được người phù hợp và con với dì có thể tâm sự, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Vốn dĩ, con đã thiếu thốn điều đó từ trước đến giờ”.

Bé Phương Nhi rơi nước mắt thổ lộ mong muốn của mình. Ảnh cắt từ clip chương trình

Những chia sẻ của bé gái khiến cả khán đài xúc động. Anh Tâm cũng rưng rưng trước mong muốn thầm kín của con gái.

Tấm rèm mở ra, đôi bên cùng thấy run trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau. Chị Nương thẳng thắn bày tỏ, công việc của chị bận rộn, thường xuyên vắng nhà nên muốn tìm người đàn ông bao dung, thấu hiểu và ủng hộ mình.

Trước khúc mắc của đối phương, anh Tâm khẳng định: “Mình phải lo công việc trước, không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Về thời gian thì mình có thể tự sắp xếp với nhau”.

Cặp đôi vui vẻ trong giây phút gặp mặt. Ảnh cắt từ clip chương trình

Trong không gian lãng mạn, anh Tâm thổ lộ: “Anh sẽ không để em giận hay cáu gắt. Còn nếu bất đắc dĩ khiến em quạo, thì anh sẽ chạy”. Chia sẻ hài hước của anh Tâm khiến cả trường quay bật cười.

Cuối cùng, trước sự ủng hộ của cả hai bên gia đình và sự tác thành nhiệt tình của MC Quyền Linh - Ngọc Lan, cặp đôi cùng bấm nút, cho nhau cơ hội hẹn hò.