Bạn muốn hẹn hò tập 1151

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò tập 1151, Trần Minh Tâm (35 tuổi, hiện sống và làm kinh doanh tại TPHCM) khiến MC Quyền Linh ngỡ ngàng khi chia sẻ về tình trường của mình.

Minh Tâm trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Minh Tâm chia sẻ, ở tuổi 35 anh vẫn “chưa có mảnh tình vắt vai”, kinh nghiệm tình trường là con số 0.

Trước đây, anh từng đi chơi, đi uống cà phê với bạn khác giới nhưng chưa từng nắm tay ai. Những chia sẻ thật thà của Minh Tâm khiến “đàng gái” bật cười, MC Quyền Linh phải thốt lên “kỳ lạ vậy ta”.

Ưu điểm của Minh Tâm là hiền lành, hay quan tâm đến mọi người, yêu thể thao, chịu khó rèn luyện sức khỏe, nhưng có phần cả nể nên thường chịu thiệt thòi.

Cô gái được mai mối cho Minh Tâm là Ngọc Hiền (27 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại TPHCM).

Cũng giống như “đàng trai”, Ngọc Hiền không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Cô trải qua 2 mối tình thời sinh viên, mỗi mối tình chỉ kéo dài khoảng 10 tháng. Suốt 7 năm qua, cô không yêu ai.

Ngọc Hiền là cô gái năng động, sống tình cảm. Ảnh cắt từ clip

Điểm mạnh của Ngọc Hiền là năng động, cầu tiến trong công việc, sống tình cảm. Cô nhận mình là người đa sầu đa cảm, thường nhớ lại chuyện buồn trong quá khứ và "gặm nhấm" nó.

Khi biết đối phương chưa từng yêu ai, Ngọc Hiền tỏ ra lo ngại. Cô thổ lộ với MC: "Em lo quá! Em thiếu kinh nghiệm tình trường, cần 1 người dẫn dắt mà anh ấy 35 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai”.

Ngọc Hiền chia sẻ, cô mong tìm được người bạn đời đáng tin cậy, chững chạc, trưởng thành, hiếu thảo, ngoại hình cao ráo, gương mặt sáng và biết chăm lo cho gia đình.

Minh Tâm mong muốn mẫu bạn đời lý tưởng là người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách hiền lành.

Minh Tâm đọc lá thư bạn gái gửi tặng. Ảnh cắt từ clip

Giây phút mở rào, Ngọc Hiền gửi đến Minh Tâm món quà gặp mặt, kèm lá thư. Minh Tâm xúc động đọc:

“Anh à! Thật kỳ lạ khi em chuẩn bị gặp một người mà em không biết tên, không biết giọng nói và không biết anh mang giày thế nào. Nhưng em thích cảm giác hồi hộp này, nó khiến em lo lắng, tò mò, lại chợt cười khúc khích một mình.

Em tự hỏi ‘Lỡ anh thấy em dễ thương quá thì sao?’. Em không biết anh là người thế nào, có cười nhiều như em không, có ghét ăn cay như em không... Nhưng em biết chắc, anh là người đặc biệt.

Em đến chương trình với sự chân thành và chút hy vọng nhỏ rằng, có thể hôm nay em sẽ có một chương mở đầu đẹp đẽ trong cuốn sách chúng mình chưa từng viết...”.

Lần đầu tiên nhận được thư của bạn nữ, Minh Tâm vừa xúc động, vừa thấy lạ lùng.

MC Ngọc Lan nói: “Tình yêu chính là như vậy đó, là những rung cảm đầu đời”.

Cặp đôi cởi mở trò chuyện về hôn nhân và cuộc sống. Ngọc Hiền muốn biết cách nghĩ của đàng trai về gia đình. Tâm chia sẻ: “Anh nghĩ, gia đình là khi buồn, khi vui có thể chia sẻ với nhau, quan tâm nhau. Đó là điều chúng ta cần”.

Cặp đôi thoải mái chia sẻ, tìm hiểu nhau trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Đàng gái còn đưa ra nhiều câu hỏi khác như thời gian hẹn hò, kế hoạch sinh con, cách nuôi dạy con cái... Và câu trả lời của Minh Tâm khiến cô hài lòng.

Minh Tâm thổ lộ, anh thấy Ngọc Hiền là cô gái xinh xắn, dịu dàng. Khi nắm tay cô, anh thực sự rung động.

“Nếu em quen anh, em hãy xóa tất cả ứng dụng giao hàng. Khi em cần, cứ gọi cho anh, anh sẽ mang đồ ăn đến cho em”, chàng trai tỏ tình đầy lãng mạn.

Bằng sự chân thành, nhiệt tình, Minh Tâm đã thành công thuyết phục Ngọc Hiền bấm nút hẹn hò. Cặp đôi hứa hẹn sẽ có một “chương mới” với nhiều điều thú vị.