Tại nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa của xã Thắng Mố (Tuyên Quang), hình ảnh các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tận tình hướng dẫn người dân quét mã QR, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng ngân hàng số hay tìm kiếm thông tin trên Internet đã trở nên quen thuộc.

Từ chỗ còn bỡ ngỡ với công nghệ, người dân nơi đây đã từng bước làm chủ các thiết bị thông minh, biết khai thác các nguồn thông tin hữu ích phục vụ phát triển kinh tế gia đình.

Kết quả này có được là nhờ địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin thời quan qua. Trong đó, một điểm nhấn quan trọng là phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân vùng cao.

Người dân chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ các mô hình hiệu quả.

Được xem là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình chuyển đổi số, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên đến từng thôn, bản, hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các nền tảng số và khai thác thông tin phục vụ sản xuất, đời sống.

Thông qua điện thoại kết nối Internet, người dân nắm bắt được chính sách giảm nghèo của Nhà nước hay có thể tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ những mô hình hiệu quả ở các địa phương khác. Nhiều hộ dân đã chủ động tìm kiếm kiến thức về phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, nâng cao năng suất sản xuất và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các chương trình truyền thông chuyên đề về chuyển đổi số và giảm nghèo bền vững. Việc kết hợp giữa tuyên truyền tập trung và hướng dẫn trực tiếp đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ việc tiếp cận đầy đủ hơn các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo và cận nghèo của Thắng Mố đã mạnh dạn đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, vay vốn phát triển sản xuất. Nhận thức và tư duy làm kinh tế của người dân từng bước thay đổi theo hướng chủ động, tích cực hơn.

Giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững. Điều đáng ghi nhận là tinh thần tự lực, ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân nơi đây ngày càng được củng cố, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững những năm tới.

Với bước tiến tích cực trong công tác giảm nghèo, thời gian tới, xã Thắng Mố sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ nông sản địa phương, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.