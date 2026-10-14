Yếu tố cốt lõi để một giải pháp đổi mới sáng tạo tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn là tính khả thi, hiệu quả hoạt động công nghệ và lợi ích phát triển bền vững.

Đó là những thông điệp được ông Cameron Eves - Giám đốc Mua hàng Mảng bao bì Toàn cầu, kiêm Trưởng bộ phận Mua hàng tại Việt Nam của Unilever chia sẻ tại webinar “The Scale Gap: From Idea to Impact”.

Ông Cameron Eves - Giám đốc Mua hàng Mảng bao bì Toàn cầu, kiêm Trưởng bộ phận Mua hàng tại Việt Nam của Unilever tại webinar “The Scale Gap: From Idea to Impact”

Nghị quyết 57-NQ/TW đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí động lực quan trọng cho phát triển, với yêu cầu đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ vào ứng dụng, thương mại hóa, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, làm thế nào để một ý tưởng có tiềm năng đi từ nghiên cứu đến sản xuất, nhân rộng và kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu?

Câu chuyện tại Cuộc thi Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026 - Plastics Circularity Innovation Challenge (PCIC) 2026 cho thấy câu chuyện hình thành và cách thu hẹp khoảng cách đó

Vì sao một ý tưởng, giải pháp tốt vẫn gặp khó khi bước vào quy mô thương mại?

Khảo sát được thực hiện tại webinar “The Scale Gap: From Idea to Impact” trong khuôn khổ PCIC 2026 cho thấy 50% người tham gia đã lựa chọn “khả năng tương thích với quy trình và hệ thống sản xuất” là rào cản kỹ thuật lớn nhất khiến một giải pháp tuần hoàn nhựa khó được doanh nghiệp lớn đưa vào vòng đánh giá. Trong khi đó, 67% cho rằng mức độ phù hợp với nhu cầu và hoạt động của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để doanh nghiệp lớn quyết định hợp tác.

Khảo sát được thực hiện tại webinar “The Scale Gap: From Idea to Impact” trong khuôn khổ PCIC 2026

Những con số này cho thấy giải pháp không chỉ cần chứng minh hiệu quả công nghệ mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn vận hành và tương thích với chuỗi cung ứng hiện hữu.

Với BioWraps - doanh nghiệp phát triển vật liệu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, thách thức không chỉ nằm ở khả năng phân hủy mà còn ở sự tương thích với hệ thống thu gom và xử lý hiện hữu để tạo hiệu quả ở quy mô thị trường.

Với OpenMind Robotics - nhóm phát triển robot ứng dụng AI để phân loại nhựa, nâng tỷ lệ thu hồi vật liệu có giá trị, thách thức nằm ở hiệu quả kinh tế, bao gồm chi phí vận hành và giá trị dòng vật liệu thu hồi.

Casamia - doanh nghiệp phát triển sản phẩm nội thất từ nhựa sau tiêu dùng, tạo đầu ra cho dòng nhựa có giá trị thấp, cần nguồn nguyên liệu đủ lớn và ổn định để duy trì sản xuất.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Nhà sáng lập & Chủ tịch InnoEx, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) nhận định, một giải pháp muốn tiếp cận doanh nghiệp cần hiểu nhu cầu, chiến lược và thời điểm của khách hàng; đồng thời phải tính đến khả năng tích hợp vào hệ thống và chứng minh hiệu quả khi mở rộng.

Bà Trương Lý Hoàng Phi nhận định tại webinar “The Scale Gap: From Idea to Impact”

Vấn đề vì thế không phải một giải pháp phải đạt quy mô lớn ngay từ đầu, mà là những yêu cầu của quy mô lớn có thể được nhìn thấy và kiểm chứng từ thời điểm nào.

Vai trò của doanh nghiệp dẫn dắt trong đổi mới chuỗi cung ứng: Không làm thay, không hạ chuẩn, nhưng giúp giải pháp lớn lên

Nếu doanh nghiệp chỉ xuất hiện khi công nghệ đã hoàn thiện, những yêu cầu thực tế có thể được phát hiện quá muộn. Vì vậy, vai trò của doanh nghiệp lớn cần chuyển từ buyer sang lead firm: không làm thay startup hay nhóm nghiên cứu, nhưng có thể đưa ra bài toán thực tế, chia sẻ tiêu chuẩn, tạo không gian thử nghiệm và phản hồi để giải pháp phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ở tầm rộng hơn, doanh nghiệp có thể đóng góp vào bài toán thương mại hóa đổi mới sáng tạo, giúp công nghệ có đường đi vào thực tế. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng để hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW hiện nay.

PCIC 2026: Đưa giải pháp tuần hoàn nhựa gần hơn với thị trường Plastics Circularity Innovation Challenge (PCIC) 2026 do Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Unilever Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo cho những bài toán còn khó của tuần hoàn nhựa tại Việt Nam, từ bao bì nhựa mềm, vật liệu thay thế, thu gom – phân loại – tái chế đến mô hình kinh doanh tuần hoàn, công nghệ số, truy xuất dữ liệu và EPR. Không dừng ở việc tìm kiếm và trao giải, PCIC kết nối startup, SMEs, nhóm nghiên cứu và đội ngũ R&D trong doanh nghiệp với doanh nghiệp lớn, chuyên gia, nhà đầu tư và các đối tác trong chuỗi giá trị, qua đó hỗ trợ các giải pháp tiếp cận nhu cầu thực tế, hoàn thiện mô hình, thử nghiệm, thương mại hóa và mở rộng quy mô. Nếu bạn đang phát triển một giải pháp cho bài toán tuần hoàn nhựa, hãy gửi hồ sơ tham gia PCIC 2026 trước ngày 26/10/2026 tại đây: https://plasticsinnovation.com.vn/apply

Thuý Ngà