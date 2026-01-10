Chiều 10/1, Khối Bưu chính – Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026. Các đơn vị thuộc khối bao gồm Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Vụ Bưu chính và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích (VTF).

Khối Bưu chính – Viễn thông giữ vai trò hạ tầng nền tảng, có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, bảo mật cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống; bảo đảm hạ tầng số, hạ tầng bưu chính – logistics phục vụ vận hành mô hình chính quyền mới, nhất là ở cấp cơ sở; là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số.

2025, năm bứt phá của hạ tầng số Việt Nam

Trình bày báo cáo tổng kết Khối Bưu chính – Viễn thông trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Văn Tuấn – Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện gọi “năm 2025 là năm bứt phá của hạ tầng số Việt Nam, cả về tốc độ, quy mô và độ bao phủ”.

Điều này thể hiện qua một vài con số như Internet băng rộng cố định đạt tốc độ 280 Mbps, tăng 1,7 lần so với năm 2024, xếp hạng 11 thế giới, tăng 49 bậc so với đầu nhiệm kỳ; Internet băng rộng di động đạt tốc độ 160 Mbps, gấp 2 lần năm 2024, xếp hạng 17 thế giới.

Ông Lê Văn Tuấn – Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện trình bày báo cáo tổng kết khối Bưu chính - Viễn thông tại hội nghị chiều 10/1. Ảnh: Lưu Quý

Hạ tầng 4G đã phủ sóng 99,48% dân số, vùng phủ 5G từ 0,93% năm 2023 lên 90,2% năm 2025 và số trạm 5G từ 184 lên hơn 35.000 trạm. Đặc biệt, năm ngoái, Việt Nam được Gartner ghi nhận là 1 trong 5 quốc gia đầu tiên sản xuất thiết bị 5G.

Về lĩnh vực tần số, năm 2025 đã tổ chức 2 cuộc đấu giá thành công, kích hoạt sự tăng trưởng vượt bậc của tốc độ di động băng rộng tại Việt Nam. Việc xác lập thời điểm tắt sóng 2G, 3G và ngừng 2G là dấu mốc lớn, chuyển từ hạ tầng alo sang hạ tầng dữ liệu. 500MHz được bổ sung, tăng 75% cho băng thông Wi-Fi, cải thiện truy nhập Internet băng rộng cho người dân.

Về phát triển tài nguyên, hạ tầng Internet, Việt Nam hiện quản lý hơn 16 triệu địa chỉ IPv4 với 917 ASN và 1.174 thành viên, đứng thứ 2 ASEAN; tỷ lệ triển khai IPv6 đạt 67,68%, đứng thứ 7 thế giới. Tên miền .vn đạt hơn 683.000, xếp thứ 3 ASEAN, tăng trưởng 3-6%/năm.

Cùng với đó, hệ thống đo lường tốc độ Internet iSpeed do VNNIC xây dựng hiện thu thập 2,3 triệu mẫu đo mỗi tháng, tăng 230% so với năm 2023, 1,3 triệu lượt cài đặt ứng dụng. Dữ liệu được chuẩn hóa, phân tích và công bố đến cấp xã/phường,

“Xét tổng thể, hạ tầng Internet quốc gia đã đạt độ chín về kỹ thuật, sẵn sàng bước sang giai đoạn tối ưu, tự động hóa và IPv6 Only trong giai đoạn tiếp theo”, ông Lê Văn Tuấn phát biểu.

Với mạng bưu chính KT1, toàn bộ quy trình bưu gửi KT1, từ tiếp nhận, khai thác, vận chuyển đến phát tận cấp xã, được số hóa và giám sát online, bảo đảm thông suốt, chính xác và tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống.

Lĩnh vực bưu chính giai đoạn 2020 – 2025 ghi nhận sự phát triển nhanh và ổn định, mức tăng trưởng doanh thu bình quân 18,6%/năm, tăng trưởng sản lượng bưu gửi bình quân 31,5%/năm, doanh thu đạt 87.000 tỷ đồng, sản lượng bưu gửi đạt 4,2 tỷ.

Dịch vụ bưu chính công ích đóng vai trò quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình thông qua việc hỗ trợ gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội. Mỗi năm, khoảng 18-20 triệu hồ sơ thủ tục hành chính được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong cùng kỳ, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích đã hỗ trợ hoảng 1,9 triệu bộ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp doanh nghiệp viễn thông xây dựng hơn 1.800 trạm BTS cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và 1.755 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các khu vực đặc biệt khó khăn.

Kiến tạo phát triển hạ tầng số hiện đại 2026 – 2030

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Lê Văn Tuấn cho biết giai đoạn 2026 – 2030 sẽ là năm viễn thông kiến tạo phát triển hạ tầng số hiện đại, phát triển hạ tầng số băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn và phổ cập.

Cục Viễn thông đặt mục tiêu 5G phủ sóng 99% dân số Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: Viettel

Năm 2026, Cục Viễn thông đặt mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến: tốc độ di động đạt 170 Mbps, cố định đạt 300 Mbps, 99% dân số phủ sóng 5G, 40% người dân có thể truy cập băng rộng 1Gbps. Cục cũng sẽ hoàn thành việc xây dựng 2 nền tảng số giám sát, đánh giá về vùng phủ sóng và hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và rà soát, tái cấu trúc lại mô hình tổ chức của Cục theo hướng là cơ quan điều tiết hạ tầng số quốc gia.

Với Cục Tần số vô tuyến điện, năm 2026, Cục sẽ tổ chức đấu giá 900MHz và phần còn lại của băng 3.5 GHz theo thị trường; nghiên cứu tần số cho phương tiện bay không người lái, phục vụ cho nền kinh tế cận biên. Giai đoạn 2026 – 2030, Cục sẽ chuyển đổi hoạt động của các trung tâm tần số khu vực từ mô hình cứng sang mô hình linh hoạt 1-1-3 (một lực lượng thống nhất – một trung tâm điều hành – 3 linh hoạt về nhiệm vụ, con người và thiết bị) điều hành trên nền tảng dùng chung.

Trung tâm Internet Việt Nam tập trung phát triển hệ sinh thái Internet gắn với tên miền quốc gia .VN, đặt mục tiêu năm 2026 đạt 1 triệu tên miền và 1,2 triệu vào năm 2030; bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các hệ thống trọng yếu, với mục tiêu: 100% hệ thống kỹ thuật, dịch vụ của VVNIC được quản lý vận hành an toàn, ổn định; tỷ lệ IPv6 đạt 72-74%, năm 20230 đạt 90-100%, đư̛a Việt Nam trở thành hình mẫu đi đầu trong khu vực và thế giới trong phát triển Internet thế hệ mới, Internet công nghiệp.

Cục Bưu điện Trung ương định hướng xây dựng hạ tầng số dùng chung và hạ tầng số đặc biệt phục vụ toàn bộ hệ thống chính trị, với ba trụ cột trọng tâm: con người và tổ chức đặc biệt; chuyển đổi số toàn diện, tạo ra dịch vụ và giá trị đặc biệt; xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, đặc biệt, thống nhất, dùng chung.

Trong lĩnh vực bưu chính, trọng tâm công tác năm 2026 gồm 3 nhóm công việc: hoàn thiện hành lang pháp lý, hoàn thiện Luật Bưu chính thay thế để trình Quốc hội; hiện đại hóa và chia sẻ hạ tầng mạng bưu chính công cộng để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng mạng bưu chính công cộng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thử nghiệm công nghệ mới trong lĩnh vực bưu chính, thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái, robot tự hành để giao hàng.

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích với định hướng “Hạ tầng số vươn xa, chuyển đổi số đến mọi nhà” sẽ hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ 1 triệu smartphone đến hộ nghèo, cận nghèo; chuyển đổi số toàn diện hoạt động; hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích với khối lượng như giai đoạn 2021 – 2025.