Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Nhà đầu tư – Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 diễn ra chiều 2/2, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) khẳng định ngân hàng không tham gia đầu tư vào tài sản số.

Thay vào đó, MB chỉ tham gia với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản số dựa trên sự hợp tác với đối tác Hàn Quốc (Tập đoàn Dunamu).

Bắt buộc phải hợp tác với đối tác ngoại

Tháng 8/2025, MB và Tập đoàn Dunamu (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan tài sản số.

Theo ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT ngân hàng, sau lễ ký kết với đối tác Hàn Quốc, MB đang gấp rút tham gia thị trường tài sản số và đánh giá đây là thị trường có triển vọng.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của MB là thị trường tài sản số tiềm ẩn nhiều rủi ro về công nghệ nên không dễ để thành công.

“Đầu tiên là phải an toàn, nên chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn về công nghệ. Không thể đảm bảo chắc chắn 100% nhưng phải đảm bảo khả năng tối đa về tính an toàn”, ông Lưu Trung Thái nói.

Lý giải vì sao MB lại tiếp cận thị trường này một cách thận trọng nhất có thể, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho rằng tài sản số là lĩnh vực khó, không phải ai cũng có thể dễ dàng tham gia và thành công.

Ông Thái nêu dẫn chứng, tại Hàn Quốc có khoảng 30 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch nhưng chỉ vỏn vẹn 2 doanh nghiệp được coi là thành công (một trong hai doanh nghiệp này là đối tác đã ký hợp tác với MB trong việc triển khai dự án này).

“Cái khó ở đây liên quan đến kỹ thuật và an toàn”, ông Thái nói. “Nhưng chính vì khó nên chúng tôi mới muốn làm. Nếu dễ thì rất nhiều người làm được, khi đó mình sẽ chẳng còn lợi thế cạnh tranh”.

Bản chất của giao dịch tiền số là giao dịch nền tảng, lĩnh vực được xem là có chút lợi thế đối với MB. Sàn giao dịch tài sản số đề cao tính an toàn và kỷ luật, trong khi MB đã có sẵn logic này.

Chủ tịch MB cho rằng số đông tỏ ra hào hứng với tài sản số bởi theo thống kê của các sàn quốc tế, một lượng tiền số nhất định của người Việt Nam đang được giao dịch tại các sàn này. Vì vậy, nhiều người nghĩ đến chuyện làm thế nào để tham gia vào “miếng bánh” đó. Nhưng “miếng bánh” này lại không dễ có được.

Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái khẳng định ngân hàng không đầu tư vào tài sản số.

“Việc chính thức hoá giao dịch tài sản số không có nghĩa là Việt Nam cổ xuý cho lĩnh vực này”, Chủ tịch MB nhấn mạnh.

“Chúng ta chỉ nên hiểu rằng giao dịch tài sản số là nhu cầu có thật của người Việt, trong khi các tài sản số do người Việt sở hữu lại đang được quản lý bởi những nền tảng khác, vậy thì tại sao không phải do người Việt Nam quản lý? Tại sao không hợp thức hoá tài sản này để biến nó trở thành nguồn lực. Do vậy, ai cũng thấy hào hứng, nhưng cái hào hứng ấy cũng chứng minh được rằng không phải ai cũng có thể cung cấp được dịch vụ này bởi yêu cầu rất cao về mặt công nghệ”.

Ông Thái nói thẳng: “Các doanh nghiệp Việt Nam nếu không có hợp tác quốc tế thì chưa đủ trình độ để có thể cung cấp các dịch vụ về giao dịch tài sản số, đặc biệt là các vấn đề về an toàn, bảo mật luôn được ưu tiên số 1”.

Với lý do đó, MB tiếp cận một cách thận trọng, tìm những đối tác tốt nhất để hợp tác, dùng kinh nghiệm của mình, học tập công nghệ của họ để nếu có điều kiện thì mình làm một cách chuẩn mực, chứ không “huyễn hoặc” về khả năng của mình.

MB không đầu tư tài sản số

Nhà băng này đã chuẩn bị đội ngũ nhân sự, thiết kế mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, họ chỉ đóng vai là ngân hàng giao dịch, để đảm bảo hoạt động của ngân hàng không bị tác động bởi những rủi ro đến từ kinh doanh tiền số.

“Ngân hàng sẽ không đầu tư tiền số, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi chỉ làm dịch vụ thôi”, ông Lưu Trung Thái khẳng định.

Trên thực tế, giao dịch tài sản số đòi hỏi tốc độ xử lý giao dịch lớn hơn rất nhiều lần so với tốc độ xử lý giao dịch ngân hàng. Cộng với yêu cầu cực cao về an toàn, bảo mật, ngân hàng bắt buộc phải có hợp tác với đối tác quốc tế có kinh nghiệm.

Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách lĩnh vực công nghệ của MB bổ sung, lợi thế của MB khi tham gia thị trường này là đã có nền tảng công nghệ giao dịch ổn định, quy mô khách hàng lớn (hơn 35 triệu khách hàng.

Ông Trung cũng khẳng định MB đề cao tính an toàn khi tham gia vào thị trường tài sản số nên ngân hàng chỉ làm sàn giao dịch, chứ không tham gia đầu tư vào loại tài sản này.

“Quan điểm của MB là nếu tham gia thì chỉ làm sàn giao dịch, dựa trên sự thành công của đối tác Hàn Quốc, đây là đối tác số 1 ở Hàn Quốc và lớn thứ 3 trên thế giới về lĩnh vực này. Họ là ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc về quy mô và công nghệ và họ cũng chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số chứ không tham gia trực tiếp vào đầu tư tài sản số”, ông Vũ Thành Trung nói.