Diễn đàn Quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phá tiềm năng tài sản số” được tổ chức chiều 10/12 tại Hà Nội, do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) và Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị phối hợp thực hiện.

Mở đầu phần chia sẻ với các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản số, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hà Nội, nêu một thực trạng đáng buồn: rất nhiều người giỏi đã rời Hà Nội để mở công ty tại các địa phương khác, thậm chí ra nước ngoài.

“Quan điểm của Hà Nội hiện nay là phải trở thành thành phố hấp dẫn hàng đầu thế giới về đầu tư, để có thể thu hút nguồn lực chất xám cũng như tài chính mà Hà Nội đã đánh mất”.

Theo ông Tuấn, điều may mắn với Hà Nội là có Luật Thủ đô (sửa đổi năm 2024). Thành phố đã vận dụng luật này cùng với các nghị quyết của Bộ Chính trị, như Nghị quyết 57, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, cũng như Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh.

Cùng với đó, thành phố đã ban hành 6 nghị quyết quan trọng, trong đó một số nội dung lần đầu tiên có ở Việt Nam. Chẳng hạn như nghị quyết về sandbox, với 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực tài sản số.

“Chúng tôi đang tiếp nhận hồ sơ và đề xuất để thành phố cùng với doanh nghiệp thực hiện công việc này”, ông Tuấn nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội chia sẻ tại diễn đàn.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết về việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm. Qua đó, thành phố chi ngay “vốn mồi” 600 tỷ đồng.

“Có khoảng 10 nhà đầu tư chiến lược sẽ tham gia quỹ đầu tư mạo hiểm này. Quỹ sẽ được vận hành theo thị trường, không có pháp nhân, hoạt động theo đại hội đồng quỹ; mục đích là thoát khỏi những quy định rườm rà của vốn ngân sách để đi theo thị trường, chấp nhận chia sẻ rủi ro”, vị Giám đốc Sở cho hay.

Bên cạnh đó là các nghị quyết về đột phá về phát triển KH&CN, về hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, về sàn giao dịch công nghệ (đang được đề xuất gắn liền với sàn giao dịch tài sản số).

“Quan điểm của Hà Nội bây giờ là không nhìn lại phía sau, không so với trong nước, chỉ so với khu vực và quốc tế. Mặc dù không được định hình là một trung tâm tài chính quốc tế nhưng chắc chắn Hà Nội sẽ là một trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai gần”, ông Trần Anh Tuấn tự tin chia sẻ.

Ông bày tỏ mong muốn các nguồn lực và chính sách của Hà Nội gặp được các nhà đầu tư. Hà Nội đang “đốt đuốc” tìm kiếm các kỹ sư trưởng trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực tài sản số.

“Nếu các vị quan tâm đến Hà Nội, hoặc trước đây từng mong muốn kinh doanh tại Hà Nội nhưng còn băn khoăn vì môi trường đầu tư chưa thuận lợi, thì nay tôi xin mời các vị quay trở lại. Hà Nội nay đã khác”, ông Tuấn kêu gọi các nhà đầu tư.

Mục tiêu của thành phố giai đoạn 2026-2030 là tỷ trọng kinh tế số chiếm ít nhất 40% GRDP. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo là 11% trở lên.

Với mô hình kinh tế truyền thống, rất khó để có thể đạt mức tăng trưởng GRDP như trên, nếu đạt được cũng khó có thể duy trì bền vững. Do vậy, con đường khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là mô hình kinh tế số mới, được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội.

Nói về việc chính thức thành lập sàn giao dịch công nghệ ngày 22/12 tới, ông Tuấn tiết lộ thành phố cũng chuẩn bị thí điểm về sandbox. Trong đó, lần đầu tiên một thành phố bỏ tiền ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của nhà khoa học trong nước về kit-test phát hiện ung thư, thương mại hóa và đưa vào cuộc sống.