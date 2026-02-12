Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chiều nay chủ trì cuộc họp về đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban chấp hành Trung ương khóa 14 xem xét ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xem xét, thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại hội nghị lần thứ 2 cho thấy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Do vậy, ông yêu cầu nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương phải cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Minh Trí cho rằng nghị quyết phải thể hiện rõ việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đủ sức răn đe nhưng đáp ứng yêu cầu đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự an tâm, phấn khởi của cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân, tạo động lực cho phát triển.

Ông cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật hóa, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, chính sách mới của Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị. Ông nêu việc chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, đổi mới biện pháp quản lý, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, tăng cường giám sát ngay từ đầu. Bên cạnh đó là tập trung kiểm soát quyền lực 5 lĩnh vực đã có quy định của Bộ Chính trị, nhất là người đứng đầu và những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông nhấn mạnh tinh thần kiên trì, đảm bảo răn đe, giáo dục, phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các sai phạm cũ tái diễn.

Đồng thời, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý về việc tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý kịp thời vi phạm trong những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, các lĩnh vực mới có nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cao; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các trường hợp sai phạm do cố ý, chủ mưu, cầm đầu và động cơ vụ lợi; bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, “tham nhũng vặt”. Ngoài ra, theo ông Lê Minh Trí, cần tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả phối hợp của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đáp ứng yêu cầu mới, cách làm mới, vừa tăng cảnh báo, răn đe vừa đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.