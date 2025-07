Theo Bộ Công an, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty ZHolding, kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại nhà máy công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm". Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 10 đối tượng về 2 nhóm hành vi: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.