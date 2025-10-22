Binh lính Mỹ. Ảnh: DPA

Báo Newsweek dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tài chính Đức hôm nay (22/10) thông báo: "Chính phủ liên bang Đức sẽ có một khoản chi tiêu ngoài kế hoạch để đảm bảo lương tháng 10 được trả đúng hạn".

Công đoàn Verdi của Đức ngày 21/10 cho hay, trong các lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây, thành viên Các lực lượng vũ trang Mỹ tại Đức vẫn tiếp tục được trả lương, nhưng lần này chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể không làm như vậy. Công đoàn Verdi tin, nếu việc đó xảy ra, động thái sẽ vi phạm luật pháp của Đức và họ kêu gọi Berlin có giải pháp ngăn chặn tình trạng không được trả lương diễn ra.

Hiện, chính phủ liên bang Đức và bang Rhineland-Palatinate đã đạt thỏa thuận để trả lương cho 11.000 nhân viên Mỹ trên nhằm tránh mọi vấn đề phát sinh. Sau đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump sẽ hoàn trả chi phí này.

Berlin lưu ý, đề nghị trả lương trên là một dấu hiệu đoàn kết với các lực lượng vũ trang Mỹ đang đồn trú tại Đức và các nhân viên dân sự của họ.

Việc chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa đã bước sang tuần thứ 3. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump muốn thông qua một dự luật tài trợ ngắn hạn để duy trì hoạt động của chính phủ trong khi cuộc đàm phán lưỡng đảng về ngân sách diễn ra, gồm cả gia hạn trợ cấp theo chương trình Obamacare. Tuy nhiên, đảng Dân chủ yêu cầu phải gia hạn trợ cấp mới bỏ phiếu về việc đưa chính phủ hoạt động trở lại.