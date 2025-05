Tờ The Guardian dẫn lời Thủ tướng Đức Merz ngày 22/5 cho biết, việc triển khai quân như trên nhằm giúp bảo vệ sườn đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như an ninh của Đức và các đồng minh vùng Baltic, trong bối cảnh nỗi lo về các hành động quân sự của Nga vẫn còn dai dẳng và Mỹ liên tục gây sức ép buộc các nước thành viên NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (hàng đầu, cà vạt xanh nhạt) tham gia buổi lễ triển khai sứ mệnh đồn trú ở nước ngoài của Lữ đoàn thiết giáp số 45 Đức tại Vilnius. Ảnh: EPA

Quân đội Đức đồn trú tại Lithuania đánh dấu lần đầu tiên một lữ đoàn Đức đóng quân lâu dài bên ngoài biên giới đất nước kể từ Thế chiến II. "Đó là một ngày lịch sử, là ngày của sự tin tưởng, trách nhiệm và hành động", Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức.

Đơn vị chiến đấu hạng nặng mới của Đức - lữ đoàn thiết giáp số 45 sẽ gồm 4.500 binh sĩ và 200 nhân viên dân sự. Đức đã triển khai quân tại Lithuania từ 2017, nhưng lữ đoàn này sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện của các lực lượng Berlin tại quốc gia giáp với vùng Kaliningrad của Nga và Belarus. Lữ đoàn thiết giáp số 45 của Đức dự kiến sẽ đóng quân tại Rukla và Rudninkai.

Trước hàng trăm binh sĩ và những người tham dự sự kiện tại quảng trường nhà thờ trung tâm thủ đô Vilnius của Lithuania, ông Merz tuyên bố: "Bảo vệ Vilnius cũng là bảo vệ Berlin".

Nhà lãnh đạo Đức cho biết thêm, Berlin đang đầu tư mạnh cho các lực lượng vũ trang của chính mình. "Khi làm như vậy, chúng tôi cũng muốn gửi một tín hiệu tới các đồng minh của Berlin rằng: Hãy đầu tư cho an ninh của chính mình... Cùng với các đối tác, Đức quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của NATO trước mọi hành vi xâm lược. An ninh của các nước đồng minh vùng Baltic cũng là an ninh của Đức".

Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Thủ tướng Đức khi đó Olaf Scholz đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của đất nước lên mục tiêu hiện tại của NATO là 2% GDP, đồng thời tuyên bố thành lập quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ Euro (113 tỷ USD) để hiện đại hóa lực lượng vũ trang.