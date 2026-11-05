Truyền thông Đức đưa tin ông Hubert Aiwanger, Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế của bang Bavaria được phát hiện đã tử vong ở một khách sạn tại Berlin.

Theo tờ Bild, ông Aiwanger, chính trị gia theo đường lối bảo thủ là chủ tịch đảng Cử tri tự do, được phát hiện trong tình trạng đã tử vong tại một phòng khách sạn Neuer Fritz ở trung tâm Berlin hôm 4/11. Thông tin về cái chết của ông Aiwanger sau đó đã được hãng thông tấn DPA cùng nhiều cơ quan truyền thông khác của Đức xác nhận.

Ông Hubert Aiwanger lúc sinh thời. Ảnh: DPA

Trước đó cùng ngày, ông Aiwanger dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại lễ khai trương văn phòng mới của đảng Cử tri tự do ở Berlin, nhưng được cho là đã hủy bỏ kế hoạch vì cảm thấy không khỏe. Ông Aiwanger ở lại khách sạn và sau đó được phát hiện đã qua đời khi không ai có thể liên lạc với ông.

Theo tờ Tagesspiegel, nguyên nhân tử vong của quan chức này vẫn chưa được xác định, nhưng cảnh sát Đức không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án hình sự.

Ông Aiwanger đã giữ chức Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria từ năm 2018, thời điểm đảng Cử tri tự do của ông tham gia liên minh cầm quyền cùng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) dưới sự lãnh đạo của ông Markus Söder. Ông Aiwanger đã lãnh đạo chi nhánh đảng Cử tri tự do tại Bavaria từ năm 2006 và đứng đầu tổ chức đảng này trên phạm vi toàn quốc từ năm 2010. Ông Aiwanger ra đi để lại người bạn đời lâu năm - chính trị gia Tanja Schweiger cùng hai con trai.

Theo đài RT, là người nổi tiếng với quan điểm thẳng thắn chỉ trích các chính sách của Liên minh châu Âu (EU), ông Aiwanger thường xuyên thách thức Berlin và Brussels liên quan đến các quy định kinh tế và chính sách năng lượng. Năm 2019, ông Aiwanger từng đến thăm Nga để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời phản đối các lệnh trừng phạt gây tổn hại đến quan hệ thương mại.

Ông Aiwanger cũng là người phản đối mạnh mẽ tình trạng nhập cư không kiểm soát, đồng thời yêu cầu thắt chặt kiểm soát biên giới và áp dụng các chính sách trục xuất nghiêm khắc hơn.

Trong những ngày cuối đời, ông Aiwanger cho rằng tình trạng bất ổn lan rộng khắp Tây Âu một phần xuất phát từ các cộng đồng người nhập cư chưa hòa nhập tốt và các phần tử cực đoan cánh tả. Ông cũng cáo buộc các chính trị gia đã làm ngơ trước các vụ tấn công nhắm vào cảnh sát.

Ông Aiwanger cũng từng vấp phải sự chỉ trích gay gắt trong đại dịch Covid-19 khi từ chối tiêm vắc-xin và khẳng định việc tiêm chủng nên là lựa chọn cá nhân.

Mặc dù vẫn là lực lượng chính trị lớn thứ hai tại Bavaria nhưng đảng Cử tri tự do của ông đã không thể giành ghế trong Quốc hội liên bang Đức (Bundestag) tại cuộc bầu cử liên bang năm 2025, khi chỉ đạt 1,5% số phiếu trên toàn quốc.