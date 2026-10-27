Tạp chí Financial Times và hãng tin Bloomberg cho biết Đức đang chuẩn bị mua một lô tên lửa hành trình giá rẻ từ Ukraine để mở rộng khả năng tấn công tầm xa.

Financial Times trích dẫn lời các quan chức biết rõ sự việc tiết lộ thỏa thuận có thể được hoàn tất trong những tuần tới. Ban đầu sẽ là một lô tên lửa hành trình giá rẻ với số lượng nhỏ để quân đội Đức (Bundeswehr) thử nghiệm vào đầu năm 2027. Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, Berlin có thể đặt hàng thêm vài trăm tên lửa.

Được đặt tên là “Bars” (có nghĩa là “báo tuyết” trong tiếng Ukraine), các tên lửa hành trình được nhắc tới là vũ khí phản lực có tầm bắn lên tới 1.000km và tải trọng đạt 105kg. Ở Ukraine, Bars đôi khi còn được gọi là "tên lửa không người lái".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong một cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Global Look Press

Đức và Ukraine đã ký một thỏa thuận sản xuất chung tên lửa Bars vào tháng 7 năm nay. Theo thỏa thuận đó, Berlin sẽ tài trợ sản xuất và tất cả tên lửa xuất xưởng sẽ được giao cho Kiev.

Theo đài RT, thương vụ tiềm năng diễn ra trong bối cảnh Đức đang tăng mạnh việc mua sắm vũ khí khi chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz tìm cách biến Bundeswehr thành quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu, với lý do quan ngại về một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Moscow đã nhiều lần chỉ trích những tuyên bố như vậy là "vô lý", khẳng định họ không có ý định tấn công bất kỳ nước thành viên NATO nào.

Hãng Bloomberg đưa tin hồi đầu tuần rằng Berlin đang lên kế hoạch mua "hàng nghìn vũ khí tấn công tầm xa chính xác" từ một số công ty châu Âu và Mỹ.

Đức đã trở thành nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau khi Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Merz đã ưu tiên chi tiêu quân sự, bao gồm cả viện trợ cho Kiev, bất chấp việc thừa nhận nền kinh tế Đức đang trong “khủng hoảng cơ cấu”. Chính phủ của ông Merz đã sửa đổi điều khoản giới hạn nợ trong hiến pháp để tài trợ cho việc tăng cường quân sự và thông qua ngân sách năm 2026 phân bổ kỷ lục 108,2 tỷ Euro cho quốc phòng và 11,5 tỷ Euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine dường như đang tích cực tìm cách kiếm lời từ xuất khẩu vũ khí, bao gồm cả việc bán cho các nước ủng hộ phương Tây. Hồi tháng 2, David Aloian, Phó thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine nói với truyền thông Anh rằng nước này dự kiến ​​sẽ thu về hàng tỷ USD doanh thu từ hoạt động này chỉ riêng trong năm nay.

Kiev đã tạm dừng tất cả các hoạt động xuất khẩu vũ khí sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine leo thang vào năm 2022. Song, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đảo ngược quyết định khi ông tuyên bố kế hoạch mở gần 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu vào đầu năm 2026.

Những kế hoạch này không ngăn cản Kiev tìm kiếm thêm sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ phương Tây. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Khmara đã đề nghị các nhà tài trợ phương Tây cung cấp cho Kiev các tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất trước khi Ukraine dự tính mua bổ sung 1.000 tên lửa bằng quỹ của Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai.

Giữa tháng 10, Tổng thống Trump cáo buộc Ukraine bán tên lửa do Mỹ cung cấp trên thị trường chợ đen. Ông Trump cũng tuyên bố Kiev đã không giải trình được đường đi của hàng tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính của Washington.