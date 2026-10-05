Nhà chức trách Nga đang xử lý một sự cố tại phòng thí nghiệm ở Siberia, trong đó một mầm bệnh nguy hiểm được cho bị rò rỉ do tai nạn, khiến một nhà nghiên cứu tử vong.

Sự cố phòng thí nghiệm. Ảnh: Ynet News

Theo hãng tin TASS và đài CNN, sự cố xảy ra tại Viện Nghiên cứu chống Dịch hạch ở Shelekhov, gần thành phố Irkutsk ở vùng Siberia. Cơ quan chuyên trách về các bệnh truyền nhiễm của Nga Rospotrebnadzor cho biết họ hiện chưa rõ chính xác loại mầm bệnh nào đã bị phát tán. Một nhân viên phòng thí nghiệm được cho đã tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

“Tình hình vệ sinh dịch tễ tại vùng Irkutsk, thành phố Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định”, Rospotrebnadzor cho biết. Theo cơ quan này, các biện pháp đặc biệt đã được triển khai liên quan đến trường hợp một nhân viên của Viện chống dịch hạch Irkutsk được chẩn đoán mắc “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”.

Trước đó, Alexei Tsydenov, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia lân cận, cũng thuộc Nga hé lộ nhân viên nói trên là một phụ nữ 28 tuổi, đã tử vong “có thể do bệnh dịch hạch”. Tuy nhiên, ông Tsydenov cũng khẳng định không có đợt bùng phát dịch hạch nào tại Buryatia.

Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev hôm 2/10 kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết một cuộc họp bất thường của ủy ban phòng chống dịch khu vực đã được tổ chức với sự tham dự của bác sĩ phụ trách y tế công cộng của Nga. Cuộc họp liên quan đến “ca nghi nhiễm một bệnh đặc biệt nguy hiểm ở một cư dân trong vùng”.

Một nhà máy nhôm nằm gần phòng thí nghiệm đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang để phòng ngừa. Artem Fominikh, Giám đốc Nhà máy Nhôm Irkutsk cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời lưu ý “có rất nhiều tin đồn và thông tin trái chiều đang lan truyền”.

“Tất cả những người được xác định có tiếp xúc gần đều đang được theo dõi y tế. Hiện tại, họ không có dấu hiệu mắc bệnh và kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đều âm tính”, ông Fominikh nói.

Theo các nguồn tin không chính thức, trong đó có hãng tin độc lập trong vùng là Liudi Baikala, gần 200 người đã được đưa vào diện theo dõi tại bệnh viện ở Shelekhov, nơi nhân viên phòng thí nghiệm được đưa tới điều trị.