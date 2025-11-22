Tối 21/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 25-2025 chính thức khai mạc tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Liên hoan Phim Việt Nam năm nay do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức.

Với khẩu hiệu Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, sự kiện diễn ra từ 21 đến 25/11 không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch nói đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập và vươn ra thế giới.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, ngành điện ảnh đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới.

Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho sáng tạo, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ trong sản xuất, phổ biến phim”, đại diện Bộ phát biểu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, địa phương, các nhà làm phim và doanh nghiệp để xây dựng và phát triển nền điện ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, hội nhập sâu rộng.

Diễn viên Đinh Y Nhung và Lê Công Hoàng - đoạt giải thưởng tại LHP Việt Nam 2023 thực hiện nghi thức kéo cờ khai mạc sự kiện.

Trong sự kiện, UNESCO chính thức công bố danh hiệu Thành phố sáng tạo điện ảnh dành cho TPHCM. Đây là một sự ghi nhận quốc tế đối với tầm vóc, năng lực sáng tạo và đóng góp của thành phố trong mạng lưới đô thị sáng tạo toàn cầu.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, danh hiệu Thành phố Sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh là kết quả của một hồ sơ xuất sắc, phản ánh cam kết mạnh mẽ của TPHCM đặt sáng tạo và văn hóa ở trung tâm chiến lược phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) đại diện TPHCM nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo điện ảnh” của UNESCO.

Thành phố đã thể hiện vai trò lãnh đạo, huy động các thiết chế văn hóa, trường đại học, cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái điện ảnh năng động, có tầm nhìn tương lai.

Ông đánh giá thế mạnh lớn nhất của Thành phố là sức sống của thế hệ trẻ. Sự tò mò, sáng tạo và tinh thần sẵn sàng khám phá những hình thức biểu đạt mới, từ đó tạo nên một môi trường năng động cho điện ảnh nói riêng và cho lĩnh vực văn hóa nói chung.

Một số khoảnh khắc trong đêm khai mạc LHP Việt Nam 2025

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận nhận cẩm nang "TPHCM - Điểm đến sản xuất phim" từ ông Soulier Eric Gabriel Michel, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Quyền Linh ngồi hàng ghế đại biểu, chăm chú theo dõi chương trình. Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, có những đóng góp tích cực cho ngành trong nhiều năm qua.

Ca sĩ Diễm Hằng Lamoon cùng dàn diễn viên "Địa đạo" hòa giọng ca khúc "Mặt trời trong bóng tối".

Đức Phúc mang đến liên khúc “Người ơi người ở đừng về - Phù Đổng Thiên Vương”. Giọng hát nội lực của ca sĩ cùng màn dàn dựng công phu giúp tiếp mục bùng nổ, được khán giả có mặt cổ vũ nồng nhiệt.

Tiết mục “Nơi ta gọi là nhà” và “Dân ta hát dân ca” của ca sĩ Anh Tú đưa người nghe trở về không gian ấm áp, giao thoa truyền thống và hiện đại.

Diva Hà Trần bay bổng, suy tư với màn thể hiện bài hát "Sau lời từ khước" - nhạc phim "Mai".

Cặp đôi ca sĩ Orange, Hoàng Dũng tạo không khí vui tươi, sắc màu qua "Nơi pháo hoa rực rỡ" và "Bữa tiệc của những giác quan".

Ca sĩ Trọng Hiếu mang năng lượng sôi động, vũ đạo mạnh mẽ trong bản mashup, tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Clip ca sĩ Đức Phúc trình diễn "Người ơi người ở đừng về"

Ảnh, clip: Vũ