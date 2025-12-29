Hoạt động bình chọn do Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, nhằm đánh giá, ghi nhận những dấu ấn nổi bật của đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam trong năm qua. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tổng kết một năm hoạt động sáng tạo sôi nổi, đồng thời lan tỏa các giá trị tư tưởng, nghệ thuật tích cực tới xã hội.

Nhà báo Hoàng Dự.

Nhà báo Hoàng Dự - Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật cho rằng, thông qua bình chọn các sự kiện tiêu biểu, BTC mong muốn nhìn lại bức tranh toàn cảnh của văn học nghệ thuật Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực này trong những năm tiếp theo.

Công tác chuẩn bị và quy trình đề cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế. BTC đã gửi công văn đề nghị đề cử tới các đơn vị trực thuộc Liên hiệp, 10 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên theo dõi lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Kết thúc thời gian đề cử, BTC tổng hợp, họp, bỏ phiếu và lựa chọn 20 sự kiện tiêu biểu trình Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phê duyệt.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, việc bình chọn hướng tới tôn vinh những sự kiện có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, tạo tác động tích cực trong đời sống xã hội, thể hiện vai trò, trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong bồi đắp nhân cách, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động những chuyển động lớn của đất nước trong năm 2025.

Trong danh đề cử sách này, sự kiện ca sĩ Đức Phúc giành ngôi vô địch cuộc thi Intervision 2025 được đánh giá cao, không chỉ bởi thành tích nghệ thuật nổi bật mà còn bởi ý nghĩa quảng bá hình ảnh âm nhạc Việt Nam ra quốc tế, khẳng định năng lực và bản sắc của nghệ sĩ Việt trên sân chơi toàn cầu.

Ca sĩ Đức Phúc.

Danh sách 20 sự kiện để bình chọn 15 sự kiện

1. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và cán bộ lão thành tiêu biểu

2. Các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)

3. Hoạt động của các hội Văn học nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

4. Cuộc vận động sáng tác ca khúc Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị

5. Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 - năm 2025

6. Lễ trao giải Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025

7. Festival quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV - Việt Nam 2025

8. Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025

9. Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025

10. Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

11. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

12. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III)

13. Thành công vang dội của phim điện ảnh Mưa đỏ

14. Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024-2025

15. Tuần lễ Múa Việt Nam - Vietnam Dance Week 2025

16. Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim

17. Đại nhạc Hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

18. Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc vô địch Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025

19. Cuộc thi sáng tác Tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật lần thứ nhất (2023-2025)

20. Cuộc thi Đến với Con đường tương lai và hành trình lan tỏa, thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng

Danh sách 15 sự kiện Văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025 sẽ được BTC chính thức công bố vào ngày 1/1/2026.