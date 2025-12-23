Sáng 23/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa tại sự kiện.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng BTC cho biết, năm 2025 ghi dấu nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Bên cạnh những sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo dư âm tích cực trong công chúng, các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn đã có sự bùng nổ mạnh mẽ. Công tác hoàn thiện thể chế của ngành cũng để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

BTC nhận được 135 đề cử từ 50 đơn vị và chọn ra 15 sự kiện tiêu biểu để tổ chức họp báo Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 với sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ" - tác phẩm gây bão rạp Việt với doanh thu 174 tỷ đồng.

Danh sách 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện:

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4. Tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của di sản văn hoá Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất.

6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên.

7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ ba-2025.

8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

9. Lần đầu tiên Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.

11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025.

12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.

13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.

14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.

15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.