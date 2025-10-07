Một trong hai nội dung quan trọng mà hội nghị Trung ương lần thứ 13 đang tập trung thảo luận nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị tiến tới Đại hội 14 của Đảng là công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương.

Những người chèo lái con thuyền đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 đang tiến dần đến chặng cuối cùng. Việc thảo luận để đi đến hoàn thiện văn kiện đại hội và công tác giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa mới là 2 nội dung vô cùng quan trọng, quyết định thành công của Đại hội.

Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự được xác định là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Đại hội 14 và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 6/10. Ảnh: Nhân Dân

Bởi từ đội ngũ này, Trung ương tiếp tục lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, thực sự là tinh hoa của tinh hoa để bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, những người sẽ gánh vác trách nhiệm chèo lái con thuyền đổi mới tiếp tục vượt qua bão giông, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Cũng chính đội ngũ này sẽ lan tỏa tinh thần, nội dung các nghị quyết được Đại hội Đảng lần thứ 14 thông qua, đồng thời là người tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến những mục tiêu, giải pháp Đại hội đề ra thành hiện thực.

Vì thế, Tổng Bí thư đề nghị việc giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa mới phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết; bảo đảm cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Đặc biệt, cần đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác và sự cống hiến của cán bộ làm thước đo lựa chọn. Yêu cầu cốt lõi là phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân.

Bởi làm được như vậy, chúng ta mới có được đội ngũ ủy viên Trung ương thực sự tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Biết dùng người sẽ không lo gì thiếu cán bộ

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương không chỉ cho 5 năm tới, mà còn chuẩn bị lâu dài cho sự phát triển đến giữa thế kỷ 21.

Vì thế, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc lựa chọn nhân sự “phải chú trọng các yếu tố: Đức - Sức - Tài" của cán bộ; đánh giá đúng, lựa chọn đúng, không bỏ sót những người thực sự có đức có tài, càng không để “lọt” vào Trung ương những kẻ cơ hội, chạy chức, chạy quyền.

Đây là một quan điểm được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc.

“Đức - Sức - Tài” là cách nói ngắn gọn về những phẩm chất tiêu biểu, nổi trội mà nhân sự Ban chấp hành Trung ương cần đạt được, để có đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín giải quyết những công việc ở tầm chiến lược; xử lý kịp thời, đúng đắn, hiệu quả những tình huống phức tạp quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Có “Đức” để khi trở thành ủy viên Trung ương, thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ban, bộ, ngành, địa phương, họ sẽ là người tiêu biểu về lương tâm, danh dự; có khả năng đoàn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; tận tâm, tận lực cống hiến cho công việc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trước hết, trên hết.

“Đức” là gốc, là thiện, là phẩm giá, lương tâm của con người.

Có “Đức”, ắt sẽ có “Sức” để những ủy viên Trung ương - cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng vượt qua khó khăn thử thách, không sa ngã vào chủ nghĩa cá nhân, không hám danh lợi, quyền bính, chức tước, bổng lộc; biết hổ thẹn với bản thân mình khi có ý nghĩ hay việc làm sai trái mà dừng lại kịp thời.

Có “Sức” là có bản lĩnh trước cám dỗ tầm thường để giữ trọn thanh danh cho mình và cho Đảng.

Nhân dân không thích nghe những lời hoa mỹ. Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào sự vĩ đại của Đảng được chứng minh bằng những kết quả cụ thể, đến từ mâm cơm của mỗi gia đình, đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng người già”, như cách nói giản dị của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lấy hiệu quả công tác và mức độ cống hiến, hy sinh vì lợi ích chung; lấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo làm thước đo đánh giá, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương là cách làm nhân sự vừa đảm bảo nguyên tắc vừa linh hoạt để không bỏ sót nhân tài, tạo môi trường để người tài phát huy sở trường, phục vụ tốt nhất công việc được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chọn và giới thiệu người có “Tài” vào Ban chấp hành Trung ương là để Đảng có đội ngũ cán bộ lãnh đạo có khả năng phân tích các công việc, nhiệm vụ một cách chặt chẽ, khoa học, đưa ra được những dự báo chiến lược bảo đảm cho sự phát triển của đất nước. Đó còn là những cán bộ có tầm nhìn xa, trông rộng trong nhìn nhận, đánh giá mọi vấn đề; khôn khéo, quyền biến trong giải quyết các mối quan hệ đối nội và đối ngoại… vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tổng kết: “Biết dùng người, sẽ không lo gì thiếu cán bộ”. Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng càng cần phải quán triệt quan điểm “biết dùng người”.

Ngoài việc căn cứ theo quy hoạch, giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch… thì dựa vào dân, lắng nghe ý kiến đánh giá của dân sẽ giúp những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có “con mắt tinh đời”, lựa chọn được những cán bộ vừa có đức, vừa có sức, vừa có tài, thực sự là những tinh hoa để giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa tới, góp phần quan trọng cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.