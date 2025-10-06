Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hội nghị diễn ra trong khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc. Ảnh: Gia Hân

Không gian phát triển sau quy hoạch tổng thể quốc gia đang hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau; kinh tế vùng hình thành rõ hơn, chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới.

7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra, nhân dân đang mong đợi.

"Với bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động, sáng tạo, chúng ta cơ bản đã kìm chế, hóa giải sức ép cạnh tranh chính trị phức tạp, ứng phó kịp thời với chính sách thương mại mới của một số đối tác lớn, với đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Đảng ta đã “vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn”, kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư nhận định tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Mặc dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển.

GDP quý 3 tăng 8,22%, tính chung trong 9 tháng tăng 7,84%. Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, xuất siêu đạt gần 17 tỷ USD. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1% đến 8,5%.

Tổng Bí thư cho rằng, đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Song cũng còn nhiều vấn đề trong nội tại nền kinh tế chúng ta phải quan tâm, giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn.

Việc hôm nay chớ để ngày mai, nói đi đôi với làm

Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

Theo Tổng Bí thư, đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới. Ông cho biết tinh thần: "Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào 6 trọng tâm đó là: Giữ ổn định vĩ mô với điều hành tài khóa-tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường.

Thúc đẩy ba động lực tăng trưởng: Đầu tư-tiêu dùng-xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao. Chuyển đổi số-chuyển đổi xanh: Đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ; năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thành chân kiềng bền vững.

Ngoài ra là nâng năng suất, chất lượng, tiêu chuẩn: Thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa. Phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học, công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã được nêu ra trong Nghị quyết 57 để tăng cường tính tự chủ về khoa học, công nghệ.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Gia Hân

Tổng Bí thư cho biết, những nội dung còn lại trong chương trình hội nghị cũng cần được thảo luận kỹ để có những đóng góp trên tinh thần khách quan, toàn diện, khoa học, thực tiễn, cụ thể, tổng thể.

"Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ “mâm cơm của mỗi gia đình”, đến từ hành động “sữa để em thơ, lụa tặng già”. Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, “biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”.

Với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tôi đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, “việc hôm nay chớ để ngày mai”, “nói đi đôi với làm”, “đã nói là làm” quyết tâm để Hội nghị Trung ương 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng", Tổng Bí thư chia sẻ.