Sáng nay, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa 13 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Trung ương bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo nguyện vọng cá nhân.

Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ông Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa 13. Ảnh: Gia Hân

Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh: Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu); tờ trình về giới thiệu nhân sự ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương thảo luận về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14. Trung ương bỏ phiếu giới thiệu gồm nhân sự tái cử Trung ương khóa 14 (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Nhân sự tham gia lần đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14.

Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về 6 nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng; Thời gian, nội dung và chương trình Đại hội 14 của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội 14; Quy chế bầu cử tại Đại hội 14.