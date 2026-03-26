Ngày 26/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Văn Thời (SN 1975, trú xã Hải Lộc, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15/3/2026, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu làm nhiệm vụ tại xã Trung Lộc (Nghệ An) phát hiện Thời điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản xử lý.

Đối tượng Phan Văn Thời. Ảnh: CACC

Quá trình Đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản xử lý vi phạm, Thời xin được bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Lúc này, Thời mở cốp xe máy, lấy chiếc búa dài khoảng 30cm, có đầu búa làm bằng kim loại đánh liên tiếp vào vùng đầu của Đại úy Quốc Anh.

Bị đánh bất ngờ, Đại úy Quốc Anh ôm đầu chạy đi nơi khác. Thời tiếp tục cầm búa đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, đối tượng cất búa vào cốp xe rồi rời hiện trường nhằm bỏ trốn.

Đối tượng Phan Văn Thời tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lập tức, các cán bộ khác trong tổ công tác đuổi theo và khống chế, bắt giữ, di lý đối tượng về trụ sở Công an xã Trung Lộc. Đáng nói, trước thời điểm bị khống chế, Thời vẫn tiếp tục sử dụng gạch và mũ bảo hiểm nhằm chống trả lực lượng chức năng.

Sau khi sự việc xảy ra, Đại úy Quốc Anh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiếc búa mà Thời dùng để chống người thi hành công vụ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Phan Văn Thời đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Được biết, Thời không có nghề nghiệp, hay sử dụng rượu bia, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và nhiều lần hành hung người thân trong gia đình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.