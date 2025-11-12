Theo Tổng cục Thống kê, năm 2024, khoảng 9% hộ gia đình Việt Nam, tương đương cứ hơn 11 hộ thì có 1 hộ, đã sở hữu ô tô cá nhân - một con số thể hiện khát vọng di chuyển, khám phá và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Với người trẻ, việc sở hữu một chiếc xe không còn đơn thuần là mua một tài sản, họ mua lấy sự chủ động và trải nghiệm. Chiếc xe trở thành “văn phòng di động” của freelancer, phương tiện cho những chuyến “workation” hay đơn giản là cánh cửa mở ra những vùng đất mới. Họ tự tin với cảm giác sở hữu quyền làm chủ vận tốc và hướng đi của chính mình.

Thảo Anh (28 tuổi, Hà Nội) khi bước vào hành trình tự chủ này, đã nhận ra: Tự do đích thực chỉ tồn tại khi có an tâm làm nền tảng vững chắc. Giống như một nhà thám hiểm tài ba không bao giờ lên đường mà không có bản đồ và công cụ cứu hộ, thế hệ trẻ hiểu rằng sự tự do đang tận hưởng cần được bảo vệ một cách chủ động và thông minh.

“Trước đây, tôi từng nghĩ bảo hiểm là chuyện của người lớn tuổi, còn mình thì chỉ cần sống hết mình cho hiện tại. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra an tâm cũng là một dạng tự do. Khi mình biết đã có một lớp bảo vệ vững vàng phía sau, mình mới thực sự thoải mái để bước tiếp, để làm điều mình muốn mà không sợ hãi”, Thảo Anh cho biết.

Không chỉ Thảo Anh, ngày càng nhiều người trẻ chọn tham gia bảo hiểm ngay khi sở hữu chiếc xe đầu tiên, như một bước khởi đầu của hành trình tự chủ. Họ hiểu rằng tự do không chỉ là “đi xa”, mà là “đi xa một cách an toàn và bền vững”.

Bảo hiểm Bảo Việt đồng hành cùng thế hệ trẻ kiến tạo hành trình sống chủ động và an toàn

Hơn 60 năm đồng hành cùng hàng triệu khách hàng Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt thấu hiểu nhu cầu của từng thế hệ để đưa ra những chương trình bảo hiểm toàn diện. Với những người trẻ đang bắt đầu hành trình làm chủ tài chính, doanh nghiệp mang đến những chương trình bảo hiểm linh hoạt, thông minh để tự do khám phá, trải nghiệm và vững vàng trước mọi rủi ro trên hành trình cuộc sống.

Bên cạnh chương trình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, Bảo hiểm Bảo Việt còn cung cấp chương trình mở rộng với bảo hiểm vật chất xe ô tô. Chương trình bảo đảm cho khách hàng yên tâm vi vu mọi hành trình.

- Bảo vệ toàn diện: Bảo hiểm vật chất xe ô tô bảo vệ trước rủi ro bất ngờ như va chạm, lật, đổ, cháy nổ, mất cắp toàn bộ xe hay thiên tai. Ngoài quyền lợi bồi thường thiệt hại vật chất, khách hàng còn được chi trả các chi phí cần thiết, hợp lý để hạn chế tổn thất phát sinh như chi phí cứu hộ, vận chuyển xe,...

- Linh hoạt lựa chọn: Khách hàng có thể lựa chọn thêm các quyền lợi bổ sung như bảo hiểm thủy kích hoặc mở rộng phạm vi bảo vệ khi xe gặp sự cố ngoài lãnh thổ Việt Nam, để hành trình luôn thông suốt và an tâm hơn.

- Thương hiệu bảo hiểm quốc gia uy tín: Với mạng lưới phục vụ tại khắp các tỉnh, thành phố và kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng từ chất lượng dịch vụ, năng lực bồi thường đến trải nghiệm dịch vụ hàng đầu.

Khi xảy ra sự cố, khách hàng chỉ cần liên hệ 1800 1118 để thông báo và cung cấp các thông tin cơ bản như biển số, thời gian, địa điểm, diễn biến vụ việc. Ngay sau đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp nhận, hướng dẫn quy trình xử lý và cử giám định viên đến hiện trường.

Hiện nay, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi phí và thanh toán trực tuyến linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, sẵn sàng đồng hành cùng giới trẻ tiếp tục vững bước trên hành trình làm chủ cuộc sống và tài chính.

Bích Đào