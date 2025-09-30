Khoảng 19h30 tối 29/9, tại khu vực gần đèo Ô Quý Hồ (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), một vụ sạt lở ta-luy dương đã khiến đất đá đổ ập xuống, làm hư hỏng nhiều ô tô đang dừng đỗ chờ lưu thông trên đường và khiến nhiều người chứng kiến không khỏi "khiếp vía".

Theo đoạn video từ camera của nhà dân ghi lại, khi có dấu hiệu sạt lở, có 3 người đã kịp nhảy khỏi xe ô tô 16 chỗ thoát nạn. Ngoài ra, một chiếc ô tô 7 chỗ chở hai người nước ngoài bị đất đá vùi lấp, vỡ kính, bùn tràn ngập vào nội thất và hư hỏng khá nặng. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Không chỉ miền núi, trong những ngày này tại các địa phương từ Hà Tĩnh trở ra miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hoá..., mưa to gió lớn lớn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, ngập nước, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Một chiếc ô tô 7 chỗ ngồi bị gió bão cuốn bay ra giữa đồng, hư hỏng nặng tại Thanh Hoá. Ảnh: CTV

Trong bối cảnh nhiều phương tiện đắt tiền bị hư hỏng, thậm chí "mất trắng", bảo hiểm ô tô được kỳ vọng là “lá chắn” tài chính giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng sau khi chịu hư hỏng bởi thiên tai. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ quyền lợi và giới hạn của gói bảo hiểm này.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Khắc Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair cho rằng, nhắc đến bảo hiểm cho ô tô, cần phân biệt rõ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm vật chất (hay còn gọi bảo hiểm thân vỏ).

Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, ông Xuân cho biết loại bảo hiểm này chỉ chi trả thiệt hại cho bên thứ ba khi xe gây tai nạn. Ngược lại, nếu xe bị ngập nước, vùi lấp bởi sạt lở hay thiên tai, chủ xe sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho phần hư hỏng của chính chiếc xe.

Trong khi đó, bảo hiểm vật chất ô tô là gói tự nguyện, được thiết kế để bồi thường khi xe bị hư hỏng bởi các sự kiện khách quan, trong đó hư hỏng do thiên tai là một rủi ro chính được bảo hiểm.

"Nếu xe ô tô có tham gia gói này, chủ xe sẽ được hỗ trợ chi phí sửa chữa, thay thế bộ phận, thậm chí bồi thường toàn bộ giá trị thị trường của xe nếu thiệt hại quá lớn. Ngoài ra, một số hợp đồng còn chi trả chi phí cứu hộ, kéo xe, hoặc hỗ trợ ngăn chặn thiệt hại phát sinh thêm", ông Xuân cho hay.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, không phải lý do "bất khả kháng" nào cũng được phía bảo hiểm chi trả, bởi các rủi ro này thường được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Do vậy, chủ xe cần hiểu rõ phạm vi hợp đồng của mình để sẵn sàng những phương án đòi hỏi quyền lợi một cách đầy đủ, hợp lý.

Một điểm đáng chú ý khác được vị chuyên gia này đề cập là mức bồi thường thường gắn với giá trị được ghi trong hợp đồng, không vượt quá hạn mức đã thỏa thuận. Ngoài ra, hợp đồng thường có điều khoản khấu trừ, tức chủ xe phải tự chịu một phần chi phí.

"Chủ xe cần đọc kỹ điều khoản, kể cả điều khoản loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm, bởi thực tế hợp đồng có loại trừ rủi ro do ngập nước hoặc thiên tai, thuỷ kích,... khiến chủ xe tưởng được bảo hiểm nhưng thực tế lại không", ông Xuân chia sẻ thêm.

Loạt ô tô, xe máy bị ngập nước trên phố Phùng Hưng vào sáng nay (30/9). Ảnh: Mai Ngọc Diễm/OFFB

Theo các chuyên gia, ngay sau khi sự cố xảy ra, cần thông báo kịp thời cho phía doanh nghiệp bảo hiểm; chủ động ghi lại hình ảnh, video hiện trường để bổ sung cho hồ sơ bồi thường; không tự ý sửa chữa trước khi có xác nhận giám định, trừ trường hợp cần ngăn ngừa hư hại thêm; chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm hợp đồng bảo hiểm, giấy đăng ký xe, hình ảnh hiện trường và biên bản giám định.

Rõ ràng, trong các tình huống bất khả kháng như mưa lũ, bảo hiểm vật chất là công cụ hữu hiệu để giảm thiệt hại. Tuy nhiên, “vị cứu tinh” này chỉ phát huy tác dụng khi chủ xe lựa chọn đúng gói sản phẩm và nắm rõ quy định.

Do vậy, các chuyên gia khuyến nghị: Khi mua bảo hiểm vật chất, nên chọn gói có điều khoản bảo hiểm rủi ro thiên tai, ngập nước, sạt lở... Nên chọn mức giá trị bảo hiểm sát với giá trị thực tế của xe.

Các chuyên gia về ô tô cũng cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, bảo hiểm vật chất không còn là lựa chọn xa xỉ mà là sự chuẩn bị thiết thực, giúp chủ xe yên tâm hơn khi lăn bánh trong mùa mưa bão.