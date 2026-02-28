Theo anh, phía sau những mâu thuẫn hôn nhân, những cuộc ly hôn âm thầm có thể không phải vì hết yêu mà vì không biết cách yêu cho đúng.

Quang cảnh buổi giao lưu.

Buổi trò chuyện xoay quanh cuốn sách của hai tác giả - TS Phạm Thị Thúy và chuyên gia tham vấn tâm lý Dương Ngọc Hân - những người nhiều năm làm tham vấn tâm lý, chứng kiến không ít gia đình rạn nứt. Không khí không nặng nề nhưng đủ sâu để mỗi người tự soi lại mình.

Tại buổi giao lưu, TS tâm lý Lê Thị Linh Trang thẳng thắn nhận định: đây là một “cẩm nang quý cho gia đình”, bởi sách không đưa ra công thức hạnh phúc cứng nhắc mà trang bị kỹ năng - từ giao tiếp, quản lý mâu thuẫn đến cách phục hồi sau biến cố. “Đừng để đổ vỡ chỉ vì thiếu kỹ năng”, chị nói, như một lời cảnh tỉnh.

Ở góc nhìn rộng hơn, GS.TS Vũ Gia Hiền đặt lại khái niệm “nhà”. Theo ông, nhà không chỉ là bốn bức tường. “Ở đâu có tình thương, ở đó là nhà”. Định nghĩa ấy khiến câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi một gia đình cụ thể, trở thành vấn đề của cộng đồng và xã hội.

Trở lại với cuốn sách, tác giả Dương Ngọc Hân nhấn mạnh: “Đừng sợ xung đột”. Theo chị, mâu thuẫn là điều tất yếu trong mọi mối quan hệ. Vấn đề không phải là tránh né mà là đối diện thế nào. Có những cặp vợ chồng “giữ” gia đình bằng mọi giá nhưng vô tình gây tổn thương cho con cái, thậm chí kéo dài sang thế hệ sau. Trong trường hợp không thể hàn gắn, ly hôn văn minh, hòa ái, cùng tạo môi trường lành mạnh cho con cũng là một lựa chọn trách nhiệm.

TS Phạm Thị Thúy - đồng tác giả, người có 25 năm làm công tác tham vấn tâm lý - kể lại chính giai đoạn khủng hoảng hôn nhân của mình. “Đừng giữ chồng, hãy giữ mình”, chị nói. Giữ trái tim mình, nuôi dưỡng tình yêu trong mình và thay đổi chính mình trước khi đòi hỏi người khác thay đổi. Sự thay đổi từ một phía, nếu đủ chân thành, có thể tạo ra chuyển động ở phía còn lại.

Chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh nói về tầm quan trọng của bữa cơm gia đình.

Cuốn sách dành nhiều dung lượng cho những vấn đề “nóng” của hôn nhân hiện đại: áp lực công việc, công nghệ len lỏi vào từng bữa cơm, câu chuyện ngoại tình, chia sẻ việc nhà. Quy tắc 7-38-55 trong giao tiếp được nhắc lại như một lời cảnh báo: người thân phản ứng với giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn câu chữ. Trong những lúc cãi vã, “bạn nói gì” chưa chắc gây tổn thương bằng “bạn nói như thế nào”.

Tuy nhiên, câu chuyện về phụ nữ hiện đại lại mở ra nhiều tranh luận. TS tâm lý Lý Thị Mai khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình hôm nay. Bà ủng hộ bình đẳng giới nhưng cho rằng việc chia sẻ, phân công trong gia đình là “quy ước riêng của từng nhà”. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, bà nói, hàm ý không nên áp một mô hình cứng nhắc cho tất cả.

Trong khi đó, nhà báo Tạ Khánh Tâm phản biện phụ nữ hiện đại có quyền tự do và lựa chọn nhiều hơn, không thể mặc định theo hình ảnh truyền thống như câu chuyện chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh chia sẻ đầu buổi về việc nấu cơm, chờ chồng như một cách chăm tổ ấm. “Tự do của phụ nữ hôm nay không thể bị đóng khung trong một chuẩn mực duy nhất”, nữ nhà báo đặt vấn đề.

Chính những trao đổi đa chiều ấy làm buổi giao lưu trở nên sinh động. Không có kết luận cuối cùng cho mọi gia đình như chính tinh thần cuốn sách: không có “công thức hạnh phúc chung”.

Ở phần cuối, nhiều người trẻ đặt câu hỏi: làm sao để biết gia đình mình có đang hạnh phúc? TS Phạm Thị Thúy, chuyên gia Dương Ngọc Hân không trả lời bằng lý thuyết mà gợi ý những điều rất nhỏ: một cái ôm, một lời cảm ơn, một bữa cơm không điện thoại. Hạnh phúc không nằm ở những sự kiện lớn lao mà ở vô vàn khoảnh khắc giản dị.

Có lẽ, thông điệp quan trọng nhất của buổi giao lưu là: gia đình không tự nhiên mà bền vững. Ở đó, cần kiến thức, kỹ năng và sự thực hành mỗi ngày. Từ lý thuyết đến thực hành là con đường dài nhất nhưng cũng là con đường đáng đi nhất.

Khi ra về, nhiều người đã mang theo không chỉ một cuốn sách, mà là một câu hỏi lơ lửng: nếu không thay đổi điều gì từ hôm nay, vài năm nữa, ngôi nhà mình trở về sẽ ra sao?

Nơi yêu thương là nhà - NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

Nơi yêu thương là nhà Cuốn sách của TS Phạm Thị Thúy, chuyên gia tham vấn tâm lý Dương Ngọc Hân, ThS Khoa học truyền thông Uyên Đào, do Nxb Phụ nữ Việt Nam ấn hành, gồm 2 chương, nhắc rằng hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, mà được vun bồi từ những điều nhỏ bé mỗi ngày. Sách giúp người đọc nhận diện “kho báu” gia đình, hiểu 5 ngôn ngữ yêu thương, kỹ năng giao tiếp, quản lý mâu thuẫn và hành trang hôn nhân trong thời hiện đại. Không đưa công thức chung, tác phẩm khẳng định “mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng cảnh báo: đừng để đổ vỡ chỉ vì thiếu kỹ năng và hạnh phúc bắt đầu từ chính ngôi nhà ta trở về.